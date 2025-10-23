Φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ διατηρεί πίεση στη Ρωσία με το 19ο πακέτο κυρώσεων – Πλήττουμε την καρδιά της πολεμικής οικονομίας

Enikos Newsroom

διεθνή

Φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ διατηρεί πίεση στη Ρωσία με το 19ο πακέτο κυρώσεων – Πλήττουμε την καρδιά της πολεμικής οικονομίας
Φωτογραφία: Reuters

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντείνει την πίεσή της στη Ρωσία, υιοθετώντας νέο πακέτο κυρώσεων που στοχεύει μεταξύ άλλων την ενεργειακή υποδομή της χώρας, ενισχύοντας παράλληλα τις πρόσφατες κινήσεις των ΗΠΑ να περιορίσουν την ικανότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έγραψε στο X: «Τα κράτη-μέλη της ΕΕ έχουν εγκρίνει το 19ο πακέτο κυρώσεων μας κατά της Ρωσίας. Διατηρούμε την πίεση στον επιτιθέμενο σε υψηλά επίπεδα. Για πρώτη φορά πλήττουμε τον τομέα του φυσικού αερίου της Ρωσίας – την καρδιά της πολεμικής της οικονομίας. Δεν θα υποχωρήσουμε μέχρι ο λαός της Ουκρανίας να έχει μια δίκαιη και μόνιμη ειρήνη».


Το υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας ανακοίνωσε: «Υπό τη δανική προεδρία, η ΕΕ συμφώνησε σήμερα στο 19ο πακέτο κυρώσεων. Πρόκειται για μια αποφασιστική κίνηση για να σταματήσει η μεγαλύτερη πηγή εσόδων της Ρωσίας, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, μαζί με περαιτέρω μέτρα για τον “σκιώδη στόλο”. Με τις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ πάνω από αυτές, θα υπάρξει σοβαρός αντίκτυπος στην ρωσική οικονομία».


Σύμφωνα με δανική προεδρία της ΕΕ, τα μέτρα θα απαγορεύουν τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από το 2027, ενώ θα ενισχύουν την απαγόρευση συναλλαγών για δύο μεγάλες ρωσικές εταιρείες πετρελαίου και θα επιβάλλουν κυρώσεις σε 117 επιπλέον πλοία του λεγόμενου «σκιώδη στόλου», τα οποία είχαν επιτρέψει στη Ρωσία να παρακάμπτει προηγούμενα μέτρα.

 

12:10 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

