Financial Times: «Ξεμένει» από πυραύλους αναχαίτισης το Ισραήλ – Φόβοι για ταυτόχρονη επίθεση από Ιράν και Χεζμπολάχ

Το Ισραήλ αντιμετωπίζει μια ενδεχόμενη έλλειψη πυραύλων αναχαίτισης στα αμυντικά του συστήματα, ενώ παράλληλα περιμένει την ενίσχυση του αντιπυραυλικού συστήματός του από τις ΗΠΑ, με το THAAD, ενόψει πιθανών επιθέσεων από το Ιράν και τους συμμάχους του, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Η Ντάνα Στρούλ, πρώην ανώτερη αξιωματούχος άμυνας των ΗΠΑ, επεσήμανε ότι αν το Ιράν και η Χεζμπολάχ επιτεθούν στο Ισραήλ ταυτόχρονα, οι αμυντικές δυνάμεις του Ισραήλ ενδέχεται να πιεστούν. «Αν το Ιράν ανταποκριθεί σε μια επίθεση του Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμμετάσχει επίσης, οι αμυντικές δυνάμεις του Ισραήλ θα είναι πιεσμένες», δήλωσε.

Η Στρουλ σημείωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να διατηρήσουν επ’ αόριστον τις προσπάθειες εφοδιασμού τόσο της Ουκρανίας όσο και του Ισραήλ, καθώς οι πόροι τους φτάνουν σε κρίσιμο όριο.

Επιπλέον, ο Μπόαζ Λέβι, διευθύνων σύμβουλος της Israel Aerospace Industries, της κρατικής εταιρείας που κατασκευάζει τους πυραύλους Arrow για την αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων, ανέφερε ότι οι γραμμές παραγωγής εργάζονται σε εντατικά προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες. «Ορισμένες από τις γραμμές μας λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα. Στόχος μας είναι να καλύψουμε όλες μας τις υποχρεώσεις», εξήγησε ο Λέβι.

Τόνισε επίσης ότι «δεν είναι μυστικό ότι πρέπει να ανανεώσουμε τα αποθέματά μας».

Το δημοσίευμα των Financial Times σημείωσε ότι το τριπλό σύστημα αεράμυνας του Ισραήλ έχει κυρίως επιτύχει στην αναχαίτιση drones και πυραύλων που εκτοξεύονται από το Ιράν και τους συμμάχους του από την αρχή του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Το Iron Dome αναχαιτίζει τους πυραύλους μικρού βεληνεκούς από τη Γάζα, το David’s Sling τους βαρύτερους πυραύλους από τον Λίβανο, ενώ το σύστημα Arrow τους μακράς εμβέλειας βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν.



Αξιοσημείωτο είναι ότι τον Απρίλιο, με βοήθεια από τις ΗΠΑ και άλλους συμμάχους, το Ισραήλ κατάφερε να αποτρέψει το 99% μιας επίθεσης του Ιράν που περιλάμβανε μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πυραύλους κρουζ και βαλλιστικούς πυραύλους.

Ωστόσο, οι Financial Times ανέφεραν ότι την 1η Οκτωβρίου, το Ισραήλ αντιμετώπισε δυσκολίες σε ιρανική επίθεση, καθώς περίπου 30 πυραύλοι χτύπησαν τη αεροπορική βάση Νεβατίμ και ένας εξ αυτών εξερράγη κοντά στα κεντρικά γραφεία της Μοσάντ.



Η απόφαση των ΗΠΑ να ενισχύουν το αντιπυραυλικό σύστημα του Ισραήλ, με το προηγμένο THAAD, θα βοηθήσει τις αμυντικές δυνάμεις της χώρας, καθώς η κυβέρνηση Νετανιάχου σχεδιάζει αντίποινα για την τελευταία πυραυλική επίθεση του Ιράν τον Οκτώβριο, η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια εκδίκησης για τον θάνατο των ηγετών και μαχητών της Χαμάς και της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με την Τεχεράνη.

Η Χεζμπολάχ, που έχει την έδρα της στο Λίβανο, έχει αποδείξει ότι μπορεί να χτυπήσει τουλάχιστον 60 χιλιόμετρα μέσα στο Ισραήλ, παρά τις εβδομάδες ισραηλινών επιθέσεων κατά των διοικητών και του οπλοστασίου της. Την Κυριακή, ένα drone της Χεζμπολάχ σκότωσε τέσσερις Ισραηλινούς στρατιώτες σε στρατιωτική βάση στο κέντρο της χώρας.

Hezbollah drone attack targeting the Golani Brigade dining room wounds 67 near Binyamina, four in critical condition

Two drones were launched toward Israel, but one of the UAVs penetrated deep into Israel, crashing in the Binyamina area. No alarms were activated.

