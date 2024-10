Ισραήλ: Πώς η Χεζμπολάχ πραγματοποίησε την πιο αιματηρή επίθεση – Το drone Mirsad-1 που εξέθεσε την ισραηλινή αντιαεροπορική άμυνα

Τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 60 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με drones της Χεζμπολάχ στη στρατιωτική βάση της Μπινιαμίνα στo βόρειο Ισραήλ, σύμφωνα με πληροφορίες από τις ισραηλινές αρχές. Το περιστατικό, που συνέβη την Κυριακή το βράδυ, είναι μία από τις πιο αιματηρές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ από την αρχή του πολέμου τον περασμένο Οκτώβριο.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε περίπου δύο εβδομάδες μετά την έναρξη ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης στο νότιο Λίβανο. Ο ισραηλινός στρατός περιγράφει την επιχείρηση ως «τοπική» και «περιορισμένη», αν και τα γεγονότα στο πεδίο δείχνουν ότι ενδέχεται να προετοιμάζεται για μια ευρύτερη εισβολή.

Σύμφωνα με το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12, δεν ακούστηκαν σειρήνες πριν από την επίθεση. Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη, δηλώνοντας ότι εκτόξευσε «σμήνος από drones» σε στρατόπεδο της Ταξιαρχίας Γκολάνι, η οποία είναι μία από τις πέντε ταξιαρχίες πεζικού του τακτικού ισραηλινού στρατού και θεωρείται ελίτ μονάδα. Οι τέσσερις στρατιώτες που σκοτώθηκαν ήταν όλοι 19 ετών και παρακολουθούσαν την εκπαίδευση του πεζικού, όπως ανακοίνωσαν οι IDF, ενώ προσέθεσαν ότι άλλοι οκτώ στρατιώτες τραυματίστηκαν σοβαρά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επίθεση συνέβη την ίδια ημέρα που οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα στείλουν ένα νέο σύστημα αεράμυνας στο Ισραήλ, το THAAD, για την ενίσχυση της προστασίας από επιθέσεις με πυραύλους.

