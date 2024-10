ΗΠΑ: Η Χάρις καταδικάζει τα σχόλια του Τραμπ για τον «εσωτερικό εχθρό» – «Είναι εκτός ελέγχου»

Η Κάμαλα Χάρις, υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία, επέκρινε χθες, Δευτέρα, τον Ντόναλντ Τραμπ για τις δηλώσεις του σχετικά με τον «εσωτερικό εχθρό» στις ΗΠΑ και την απειλή του να χρησιμοποιήσει τον στρατό την ημέρα των εκλογών.

Σε μια σπάνια κίνηση η Χάρις έδειξε ένα βίντεο του Τραμπ στη διάρκεια προεκλογικής της εκδήλωσης στην αμφίρροπη πολιτεία Πενσιλβάνια, στο οποίο ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ ακούγεται να λέει προς τους υποστηρικτές του: «αυτοί οι άνθρωποι είναι πιο επικίνδυνοι -ο εσωτερικός εχθρός- από τη Ρωσία».

Vice President Harris plays a montage of Trump calling to deploy the military on Americans who don’t support him: “A second Trump term is a huge risk for America. He is increasingly unstable and unhinged. And he is out for unchecked power and control over your lives” pic.twitter.com/BtnTTfiMT4



«Μια δεύτερη θητεία Τραμπ θα θέσει την Αμερική σε μεγάλο κίνδυνο (…) Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται ολοένα και πιο ασταθής και εκτός ελέγχου», τόνισε η 59χρονη Χάρις απευθυνόμενη στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για να την ακούσει στην πόλη Ίρι.

Πρόσθεσε εξάλλου ότι ο Τραμπ είναι επικίνδυνος διότι θεωρεί εχθρούς όσους δεν έχουν τις ίδιες απόψεις με εκείνον.

Σε πρόσφατες προεκλογικές του ομιλίες ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων δήλωσε ότι είναι αντιμέτωπος «με έναν εσωτερικό εχθρό» πολύ πιο επικίνδυνο από οποιονδήποτε εξωτερικό. Η προεκλογική του εκστρατεία δεν έχει απαντήσει στα αιτήματα να σχολιάσει τις δηλώσεις αυτές.

Εξάλλου σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό πρόγραμμα «Sunday Morning Futures» του Fox News την Κυριακή, όταν ερωτήθηκε αν αναμένει να επικρατήσει χάος την ημέρα των εκλογών στις ΗΠΑ, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να ζητήσει την ανάπτυξη του στρατού εναντίον των πολιτών.

«Πιστεύω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ο εσωτερικός εχθρός», εκτίμησε. «Έχουμε μερικούς πολύ κακούς ανθρώπους. Έχουμε μερικούς άρρωστους ανθρώπους, ακροαριστερούς παράφρονες».

