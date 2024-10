Μέση Ανατολή: Η πυραυλική επίθεση του Ιράν έβαλε «φωτιά» στην περιοχή – Οι πιθανές επόμενες κινήσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι άκρως εύφλεκτη μετά την πρόσφατη πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ. Η επίθεση αυτή, που σημειώθηκε την Τρίτη το βράδυ, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ενώ οι ΗΠΑ εξέφρασαν τη στήριξή τους προς το Ισραήλ και προειδοποίησαν για τις συνέπειες που θα αντιμετωπίσει το Ιράν. Σε ένα ήδη εκρηκτικό κλίμα στην περιοχή, η κατάσταση φαίνεται πως οδηγείται προς μια πιθανή ευρύτερη κλιμάκωση.

Το Ιράν εξαπέλυσε μια ευρεία επίθεση εναντίον του Ισραήλ, ρίχνοντας συνολικά 200 πυραύλους, όπως ανέφερε η ιρανική κρατική τηλεόραση. Για πρώτη φορά, το Ιράν χρησιμοποίησε βαλλιστικούς πυραύλους, αυξάνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα και το ρίσκο της επίθεσης. Οι Φρουροί της Επανάστασης, το επίλεκτο σώμα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, δήλωσαν πως «το 90%» των πυραύλων πέτυχαν τους στόχους τους. Αντίστοιχα, το Ισραήλ ανέφερε πως το Ιράν εκτόξευσε περίπου 180 πυραύλους, οι περισσότεροι από τους οποίους αναχαιτίστηκαν από το ισραηλινό σύστημα αεράμυνας.

Iranian Ballistic missile parked on some Roof pic.twitter.com/USbKxFhnID



Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ιράν, στρατηγός Μοχαμάντ Μπαγερί, προειδοποίησε πως αν το Ισραήλ απαντήσει, το Ιράν θα πλήξει «όλες τις υποδομές» του Ισραήλ. «Αν το σιωνιστικό καθεστώς, που έχει τρελαθεί, δεν ελεγχθεί από τους αμερικανούς και ευρωπαίους υποστηρικτές του, θελήσει να συνεχίσει τα εγκλήματά του ή να δράσει εναντίον της (εθνικής) κυριαρχίας μας και της εδαφικής ακεραιότητάς μας, θα επαναληφθεί επιχείρηση όπως η αποψινή (σ.σ. χθεσινή), με ακόμη μεγαλύτερη ένταση», δήλωσε.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σε μια ανάρτηση στο Χ, όπου διακρίνεται ένα κρυφό οπλοστάσιο με εκατοντάδες πυραύλους, έγραψε: «Η νίκη έρχεται από τον Αλλάχ και είναι κοντά».

Αμέσως μετά την επίθεση, ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε πως «Το Ιράν έκανε ένα μεγάλο λάθος απόψε και θα το πληρώσει». Ο Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι η επίθεση αυτή δεν θα μείνει αναπάντητη και ότι το Ισραήλ θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να υπερασπιστεί τον εαυτό του.



Εν τω μεταξύ, το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ συνεδρίασε εκτάκτως για να συζητήσει τις επόμενες κινήσεις, με τους Ισραηλινούς αξιωματούχους να χαρακτηρίζουν την επίθεση ως «κήρυξη πολέμου». Ο Μπένι Γκαντζ της Εθνικής Ενότητας, δήλωσε ότι το Ισραήλ διαθέτει δυνατότητες που έχουν αναπτυχθεί εδώ και χρόνια για να χτυπήσουν το Ιράν και ότι η κυβέρνηση έχει την πλήρη υποστήριξη για να δράσει με αποφασιστικότητα. Παράλληλα, ο πρόεδρος των Δημοκρατικών, Γιαΐρ Γκολάν, τόνισε πως αν και η επίθεση είναι πράγματι μια κήρυξη πολέμου, το Ισραήλ θα πρέπει να συντονίσει την απάντησή του με τις ΗΠΑ και άλλες δυνάμεις της περιοχής.

Ο εκπρόσωπος των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ, υποναύαρχος Ντανιέλ Χαγκάρι, δήλωσε ότι το Ισραήλ θα απαντήσει στην ιρανική πυραυλική επίθεση εναντίον της χώρας του. «Είμαστε σε αυξημένη ετοιμότητα σε άμυνα και επίθεση, θα προστατεύσουμε τους πολίτες του Ισραήλ. Αυτή η [πυραυλική] βολή θα έχει συνέπειες. Έχουμε σχέδια και θα δράσουμε στον χρόνο και στον τόπο που θα επιλέξουμε».

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υποστήριξε το Ισραήλ, με τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να δηλώνει ότι «Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν πλήρως, πλήρως, πλήρως το Ισραήλ». Ο Μπάιντεν πρόσθεσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με την ισραηλινή κυβέρνηση για το πώς θα ανταποδώσουν την επίθεση του Ιράν. Ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ, Τζέικ Σάλιβαν, ανέφερε πως η επίθεση ήταν «αναποτελεσματική» χάρη στη συμβολή των αμερικανικών δυνάμεων και των συμμάχων τους.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Λόιντ Όστιν, χαρακτήρισε την ιρανική επίθεση «εξωφρενική πράξη επιθετικότητας» και διαβεβαίωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους και το Ισραήλ.

I spoke with Israeli Minister of Defense Yoav Gallant today following today’s outrageous act of aggression by Iran against Israel. The Minister and I expressed mutual appreciation for the coordinated defense of Israel against nearly 200 ballistic missiles launched by Iran and…



Το Πεντάγωνο, χθες, ανακοίνωσε ότι θα αποστείλει «αρκετές χιλιάδες» επιπλέον αμερικανικά στρατεύματα στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών F-15, F-16, F-22 και A-10, ενισχύοντας σημαντικά την αμερικανική παρουσία και υποστήριξη στο Ισραήλ.

Η πυραυλική επίθεση του Ιράν σημειώθηκε σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι ήδη τεταμένη. Οι εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο και στη Λωρίδα της Γάζας δεν βρήκαν ανταπόκριση, με την πρόσφατη ιρανική επίθεση να αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για την περαιτέρω κλιμάκωση των συγκρούσεων.

Η Χαμάς εξέφρασε την υποστήριξή της προς το Ιράν, επιδοκιμάζοντας την πυραυλική επίθεση ως απάντηση για τους θανάτους ηγετών όπως ο Ισμαήλ Χανίγια, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, και ο ταξίαρχος Αμπάς Νιλφορουσάν.

🚨Hamas praises Iran’s missile attack on Israel, calling it revenge for the killings of Ismail Haniyeh and Hassan #Nasrallah.

They bless the rocket launches by the Islamic Revolutionary Guard Corps as retaliation for their ‘martyrs.’ #Iran #Israel #MiddleEast #Hamas pic.twitter.com/3wEBeNZTYG

— suresh (@sreddybjd) October 1, 2024