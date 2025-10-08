Ευρωπαϊκή Ένωση: Καταργούνται οι σφραγίδες στα διαβατήρια – Πώς θα γίνονται οι έλεγχοι

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να καταργήσει τις σφραγίδες στα διαβατήρια και να υιοθετήσει ένα νέο ψηφιακό σύστημα ελέγχων στα σύνορα. Οι πολίτες τρίτων χωρών εκτός της Ε.Ε. που θα ταξιδεύουν στην Ευρώπη από την Κυριακή 12 Οκτωβρίου ενδέχεται να συναντήσουν το νέο βιομετρικό σύστημα εισόδου/εξόδου (EES).

Τι είναι το EES

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αναφέρουν πως το EES είναι ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ΤΠ (τεχνολογίας πληροφοριών) για την καταχώριση υπηκόων τρίτων χωρών που ταξιδεύουν για βραχεία παραμονή κάθε φορά που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα.

«Το EES θα αντικαταστήσει σταδιακά τις σφραγίδες στα διαβατήρια με ένα ψηφιακό σύστημα που καταγράφει την είσοδο και την έξοδο των ταξιδιωτών, επιταχύνοντας τους συνοριακούς ελέγχους και βοηθώντας το προσωπικό να εργάζεται πιο αποτελεσματικά», αναφέρει η επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Ε.

Για τους σκοπούς του EES, ως «υπήκοος τρίτης χώρας» νοείται ταξιδιώτης που δεν έχει την ιθαγένεια οποιασδήποτε χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την ιθαγένεια της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας ή της Ελβετίας.

Το σύστημα αναμένεται να είναι πλήρως λειτουργικό έως τις 10 Απριλίου

Οι αλλαγές θα γίνουν σταδιακά, με το EES αναμένεται να είναι πλήρως λειτουργικό έως τις 10 Απριλίου 2026. Παρόλο που στην αρχή είναι πιθανό να προκληθούν καθυστερήσεις, το νέο σύστημα μπορεί τελικά να προσφέρει μία απλοποιημένη διαδικασία.

Πάντως ο ιστότοπος Smartraveller της αυστραλιανής κυβέρνησης προειδοποιεί ότι η εφαρμογή του συστήματος ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις στην αρχή: «Η διαδικασία εγγραφής θα διαρκέσει μόνο λίγα λεπτά, αλλά όταν το σύστημα τεθεί σε λειτουργία, ενδέχεται να παρατηρηθούν μεγαλύτερες ουρές στα σύνορα».

Οι μη Ευρωπαίοι πολίτες που θα ταξιδεύουν στην περιοχή του Σένγκεν – 29 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των 25 της Ε.Ε., καθώς και της Ελβετίας, της Νορβηγίας, του Λιχτενστάιν και της Ισλανδίας – θα εισέρχονται σύντομα χρησιμοποιώντας το νέο σύστημα.

Η Ιρλανδία και η Κύπρος θα συνεχίσουν να επεξεργάζονται χειροκίνητα τα διαβατήρια των ταξιδιωτών που θα εισέρχονται.

Με το νέο σύστημα οι χώρες της ζώνης του Σένγκεν αντί να χρησιμοποιούν σφραγίδες, θα καταγράφουν τα πρόσωπα, τα δακτυλικά αποτυπώματα και τις ημερομηνίες εισόδου και εξόδου των ταξιδιωτών.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ιστοσελίδα της Ε.Ε., το EES θα παρέχει στους συνοριακούς υπαλλήλους και στις αρχές επιβολής του νόμου πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες για τους ταξιδιώτες, βοηθώντας τους να εντοπίζουν κινδύνους για την ασφάλεια και να στηρίζουν την καταπολέμηση σοβαρών εγκλημάτων και τρομοκρατίας.

Όσοι δεν διαθέτουν διαβατήριο χώρας Ε.Ε. θα χρησιμοποιούν το ΕΕS

Όσοι δεν διαθέτουν διαβατήριο χώρας της Ε.Ε. και ταξιδεύουν στις χώρες του χώρου Σένγκεν για σύντομο χρονικό διάστημα θα χρησιμοποιούν το EES, το οποίο είναι δωρεάν.

Σύμφωνα με το Travel Europe, ως βραχυπρόθεσμη διαμονή ορίζεται η διαμονή έως 90 ημερών εντός οποιασδήποτε περιόδου 180 ημερών. Η περίοδος αυτή υπολογίζεται ως ενιαία περίοδος για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που χρησιμοποιούν το EES.

Τι πρέπει να κάνουν οι ταξιδιώτες

Εάν οι ταξιδιώτες χρησιμοποιούν το σύστημα αυτοεξυπηρέτησης που είναι διαθέσιμο στον προορισμό τους ή μια εφαρμογή για κινητά, εάν η χώρα στην οποία ταξιδεύουν προσφέρει τέτοια εφαρμογή, η διέλευση των συνόρων θα είναι ταχύτερη.

Μόλις φτάσουν οι ταξιδιώτες, θα πρέπει να απαντήσουν στις ερωτήσεις του κώδικα συνόρων Σένγκεν, οι οποίες θα δημιουργήσουν ένα αρχείο με τα στοιχεία τους. Το αρχείο αυτό διατηρείται για τρία χρόνια, οπότε μόνο τα δακτυλικά αποτυπώματα ή οι φωτογραφίες θα χρησιμοποιούνται για την επανείσοδο σε αυτό το χρονικό διάστημα.

Πού θα εφαρμόζεται το EES

Αυστρία Βέλγιο Βουλγαρία Γαλλία Γερμανία Δανία Ελλάδα Ελβετία Εσθονία Ισλανδία Ισπανία Ιταλία Κροατία Λετονία Λιθουανία Λιχτενστάιν Λουξεμβούργο Μάλτα Νορβηγία Ολλανδία Ουγγαρία Πολωνία Πορτογαλία Ρουμανία Σλοβακία Σλοβενία Σουηδία Τσεχία Φινλανδία

Μπορεί κάποιος να μείνει παραπάνω από 180 ημέρες;

Η Αυστραλία έχει συνάψει συμφωνίες απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης με αρκετές χώρες της ζώνης Σένγκεν, μεταξύ των οποίων η Αυστρία, το Βέλγιο, η Δανία, η Φινλανδία, η Γερμανία, η Ισλανδία, το Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες, η Νορβηγία και η Σουηδία.

Κάθε μία από αυτές τις χώρες προσφέρει απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης με τον δικό της τρόπο και οι ταξιδιώτες που σχεδιάζουν μακροχρόνια διαμονή θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι γνωρίζουν τους όρους της συμφωνίας.