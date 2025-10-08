Ευρωπαϊκή Ένωση: Καταργούνται οι σφραγίδες στα διαβατήρια – Πώς θα γίνονται οι έλεγχοι

Enikos Newsroom

διεθνή

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να καταργήσει τις σφραγίδες στα διαβατήρια και να υιοθετήσει ένα νέο ψηφιακό σύστημα ελέγχων στα σύνορα. Οι πολίτες τρίτων χωρών εκτός της Ε.Ε. που θα ταξιδεύουν στην Ευρώπη από την Κυριακή 12 Οκτωβρίου ενδέχεται να συναντήσουν το νέο βιομετρικό σύστημα εισόδου/εξόδου (EES).

Τι είναι το EES

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αναφέρουν πως το EES είναι ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ΤΠ (τεχνολογίας πληροφοριών) για την καταχώριση υπηκόων τρίτων χωρών που ταξιδεύουν για βραχεία παραμονή κάθε φορά που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα.

«Το EES θα αντικαταστήσει σταδιακά τις σφραγίδες στα διαβατήρια με ένα ψηφιακό σύστημα που καταγράφει την είσοδο και την έξοδο των ταξιδιωτών, επιταχύνοντας τους συνοριακούς ελέγχους και βοηθώντας το προσωπικό να εργάζεται πιο αποτελεσματικά», αναφέρει η επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Ε.

Για τους σκοπούς του EES, ως «υπήκοος τρίτης χώρας» νοείται ταξιδιώτης που δεν έχει την ιθαγένεια οποιασδήποτε χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την ιθαγένεια της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας ή της Ελβετίας.

Το σύστημα αναμένεται να είναι πλήρως λειτουργικό έως τις 10 Απριλίου

Οι αλλαγές θα γίνουν σταδιακά, με το EES αναμένεται να είναι πλήρως λειτουργικό έως τις 10 Απριλίου 2026. Παρόλο που στην αρχή είναι πιθανό να προκληθούν καθυστερήσεις, το νέο σύστημα μπορεί τελικά να προσφέρει μία απλοποιημένη διαδικασία.

Πάντως ο ιστότοπος Smartraveller της αυστραλιανής κυβέρνησης προειδοποιεί ότι η εφαρμογή του συστήματος ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις στην αρχή: «Η διαδικασία εγγραφής θα διαρκέσει μόνο λίγα λεπτά, αλλά όταν το σύστημα τεθεί σε λειτουργία, ενδέχεται να παρατηρηθούν μεγαλύτερες ουρές στα σύνορα».

Οι μη Ευρωπαίοι πολίτες που θα ταξιδεύουν στην περιοχή του Σένγκεν – 29 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των 25 της Ε.Ε., καθώς και της Ελβετίας, της Νορβηγίας, του Λιχτενστάιν και της Ισλανδίας – θα εισέρχονται σύντομα χρησιμοποιώντας το νέο σύστημα.

Η Ιρλανδία και η Κύπρος θα συνεχίσουν να επεξεργάζονται χειροκίνητα τα διαβατήρια των ταξιδιωτών που θα εισέρχονται.

Με το νέο σύστημα οι χώρες της ζώνης του Σένγκεν αντί να χρησιμοποιούν σφραγίδες, θα καταγράφουν τα πρόσωπα, τα δακτυλικά αποτυπώματα και τις ημερομηνίες εισόδου και εξόδου των ταξιδιωτών.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ιστοσελίδα της Ε.Ε., το EES θα παρέχει στους συνοριακούς υπαλλήλους και στις αρχές επιβολής του νόμου πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες για τους ταξιδιώτες, βοηθώντας τους να εντοπίζουν κινδύνους για την ασφάλεια και να στηρίζουν την καταπολέμηση σοβαρών εγκλημάτων και τρομοκρατίας.

Όσοι δεν διαθέτουν διαβατήριο χώρας Ε.Ε. θα χρησιμοποιούν το ΕΕS

Όσοι δεν διαθέτουν διαβατήριο χώρας της Ε.Ε. και ταξιδεύουν στις χώρες του χώρου Σένγκεν για σύντομο χρονικό διάστημα θα χρησιμοποιούν το EES, το οποίο είναι δωρεάν.

Σύμφωνα με το Travel Europe, ως βραχυπρόθεσμη διαμονή ορίζεται η διαμονή έως 90 ημερών εντός οποιασδήποτε περιόδου 180 ημερών. Η περίοδος αυτή υπολογίζεται ως ενιαία περίοδος για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που χρησιμοποιούν το EES.

Τι πρέπει να κάνουν οι ταξιδιώτες

Εάν οι ταξιδιώτες χρησιμοποιούν το σύστημα αυτοεξυπηρέτησης που είναι διαθέσιμο στον προορισμό τους ή μια εφαρμογή για κινητά, εάν η χώρα στην οποία ταξιδεύουν προσφέρει τέτοια εφαρμογή, η διέλευση των συνόρων θα είναι ταχύτερη.

Μόλις φτάσουν οι ταξιδιώτες, θα πρέπει να απαντήσουν στις ερωτήσεις του κώδικα συνόρων Σένγκεν, οι οποίες θα δημιουργήσουν ένα αρχείο με τα στοιχεία τους. Το αρχείο αυτό διατηρείται για τρία χρόνια, οπότε μόνο τα δακτυλικά αποτυπώματα ή οι φωτογραφίες θα χρησιμοποιούνται για την επανείσοδο σε αυτό το χρονικό διάστημα.

Πού θα εφαρμόζεται το EES

  1. Αυστρία
  2. Βέλγιο
  3. Βουλγαρία
  4. Γαλλία
  5. Γερμανία
  6. Δανία
  7. Ελλάδα
  8. Ελβετία
  9. Εσθονία
  10. Ισλανδία
  11. Ισπανία
  12. Ιταλία
  13. Κροατία
  14. Λετονία
  15. Λιθουανία
  16. Λιχτενστάιν
  17. Λουξεμβούργο
  18. Μάλτα
  19. Νορβηγία
  20. Ολλανδία
  21. Ουγγαρία
  22. Πολωνία
  23. Πορτογαλία
  24. Ρουμανία
  25. Σλοβακία
  26. Σλοβενία
  27. Σουηδία
  28. Τσεχία
  29. Φινλανδία

Μπορεί κάποιος να μείνει παραπάνω από 180 ημέρες;

Η Αυστραλία έχει συνάψει συμφωνίες απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης με αρκετές χώρες της ζώνης Σένγκεν, μεταξύ των οποίων η Αυστρία, το Βέλγιο, η Δανία, η Φινλανδία, η Γερμανία, η Ισλανδία, το Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες, η Νορβηγία και η Σουηδία.

Κάθε μία από αυτές τις χώρες προσφέρει απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης με τον δικό της τρόπο και οι ταξιδιώτες που σχεδιάζουν μακροχρόνια διαμονή θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι γνωρίζουν τους όρους της συμφωνίας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μεγάλος βαθμός δυσκολίας: Μπορείτε να εντοπίσετε το κρυμμένο φίδι ανάμεσα στις μπανάνες σε 15 δευτερόλεπτα;

Πλούσιο protein shake με σοκολάτα και φυστικοβούτυρο, χωρίς σκόνη πρωτεΐνης

Σούπερ μάρκετ: Πότε θα μειωθούν οι τιμές σε βασικά αγαθά – Όλες οι νεότερες πληροφορίες

FTSE Russell: Αναβαθμίζει το Χρηματιστήριο Αθηνών σε Καθεστώς «Ανεπτυγμένης Αγοράς»

Apple Watch: 9 κρυφές λειτουργίες υγείας του Apple Watch που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να βελτιώσεις την ευεξία σου

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
06:47 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Αργεντινή: Εκδίδεται στις ΗΠΑ επιχειρηματίας που συνδέεται με σκάνδαλο ναρκωτικών και χρηματοδότηση βουλευτή του Μιλέι

Την έκδοση του επιχειρηματία Φρεντ Ματσάδο στις Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν οι αρχές της Αργε...
06:31 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Ιστορικό ρεκόρ κατέγραψε ο χρυσός ξεπερνώντας τα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά

Ο χρυσός κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ, ξεπερνώντας τα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά την Τετάρτη, κα...
05:16 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Μέλη της Εθνοφρουράς του Τέξας εγκαθίστανται στο Ιλινόι – Κλιμακώνεται η ένταση για την αποστολή στρατευμάτων

Μέλη της Εθνοφρουράς του Τέξας εγκαταστάθηκαν την Τρίτη σε Κέντρο Εφέδρων του Στρατού στο Ιλιν...
05:08 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Τζον Κλαρκ: Η επιστήμη στις ΗΠΑ θα «παραλύσει» από την πολιτική Τραμπ

Ο Τζον Κλαρκ, ένας από τους τρεις επιστήμονες που έλαβαν χθες Τρίτη το βραβείο Νόμπελ Φυσικής ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης