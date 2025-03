Ερντογάν: «Κάνουν ό,τι μπορούν για να πολώσουν τον λαό και να διαταράξουν την ειρήνη» – «Ανομία μέχρι τον λαιμό»

Επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Τουρκίας, λέγοντας ότι είναι βουτηγμένη στην ανομία μέχρι τον λαιμό. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία του σε επίσημο γεύμα iftar του κόμματός του (AKP) στην Κωνσταντινούπολη, δήλωσε: “Εδώ και 4 ημέρες κάνουν ό,τι μπορούν για να διαταράξουν την ειρήνη του έθνους και να πολώσουν το λαό μας. Τα δίκτυα συμφερόντων που επωφελούνται από τους δήμους έχουν καλύψει το CHP (Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα) με βρωμιά, σκουριά, λάσπη, διαφθορά και ανομία μέχρι τον λαιμό”.

Αναφερόμενος στις παλλαϊκές διαδηλώσεις που σημειώνονται στην Τουρκία, μετά την σύλληψη του βασικότερου αντιπάλου του, του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, ο Ερντογάν είπε: “Ό,τι κι αν κάνει η αντιπολίτευση, εμείς δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ την κοινή λογική, την υπομονή και την ψυχραιμία. Οι δήμοι μας δεν θα συνταχθούν με τη διαφθορά. Δεν θα πάρουν το μέρος της αδικίας. Θα υπηρετήσουν τους ανθρώπους τους γνωρίζοντας τι είναι αγνό, τι είναι αληθινό, τι είναι χαλάλ και τι είναι χαράμ. Προσπάθησαν να προκαλέσουν το έθνος μας μέσω της επιχείρησης διαφθοράς. Το CHP έχει γίνει ένα παιχνίδι περιθωριακών αριστερών οργανώσεων», είπε ο Ερντογάν και συνέχισε:

«Κύριε Özel, γιατί φοβηθήκατε, γιατί διστάσατε; Μέχρι χθες λέγατε ότι δεν υπήρχε καμία αμφιβολία, τι συνέβη και ξαφνικά οι φούστες σας πήραν φωτιά, τα γόνατά σας άρχισαν να τρέμουν. Ποιον θα μαχαιρώσετε πισώπλατα τώρα; Ποιον θα σαμποτάρεις;

Όπως και τα τελευταία 14 χρόνια, το έθνος μας δεν έπεσε στην παγίδα του CHP για να μεταφέρει τη φωτιά της Συρίας στη χώρα μας και δεν υπέκυψε στις προκλήσεις.

Το CHP δεν είναι ένα κόμμα που μεταφέρει τα αιτήματα των ψηφοφόρων του στη Βουλή, αλλά έχει γίνει ένας μηχανισμός που ξεπλένει τα χρήματα μιας χούφτας ληστών του Δήμου που τυφλώνονται από το χρήμα. Μπάλες με χρήματα, δολάρια και ευρώ, ξεχύνονται από εδώ και από εκεί και γίνεται λόγος για μια τρομερή απάτη αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων λιρών”.

Turkish President Erdogan:

– Zionist Netanyahu govt has begun another genocidal war on Gaza

– Western countries continue to remain silent spectators amid this oppression

– We’ve always raised our voice against oppression regardless of where it occurs

– Our diplomatic efforts to… pic.twitter.com/PnvmTSTlV4

— TRT World (@trtworld) March 22, 2025