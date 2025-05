Επίθεση ουκρανικών drones στο ελικόπτερο του Πούτιν στο Κουρσκ – Τι αποκάλυψε Ρώσος στρατηγός

Η Ουκρανία εξαπέλυσε επίθεση με στρατιωτικά drones στο ελικόπτερο του Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με δήλωση Ρώσου υποστράτηγου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Ουκρανία επιχείρησε να καταρρίψει το προεδρικό ελικόπτερο του Πούτιν πάνω από το Κουρσκ την περασμένη εβδομάδα. Ο διοικητής του τμήματος αεράμυνας Γιούρι Ντάσκιν ανέφερε ότι εκτοξεύτηκαν επανειλημμένα στρατιωτικά drones τη στιγμή που ο Ρώσος ηγέτης επισκέφτηκε την περιοχή.

Η επίσκεψη του Πούτιν στο Κουρσκ έλαβε χώρα στις 20 Μαΐου. Ο Ντάσκιν δήλωσε: «Κατά την περίοδο που ο Πρόεδρος [Πούτιν] βρισκόταν στην περιοχή του Κουρσκ, ο εχθρός εξαπέλυσε μια άνευ προηγουμένου επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα. Η δύναμη αντιαεροπορικής άμυνας της περιοχής κατέρριψε 46 ουκρανικά στρατιωτικά drones».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Πούτιν στο Κουρσκ, το ελικόπτερό του κατέληξε στο επίκεντρο μιας μαζικής επίθεσης από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, δήλωσε ο Γιούρι Ντάσκιν στην εκπομπή Vesti Nedeli του τηλεοπτικού καναλιού Rossiya 1. Όπως είπε το αποτέλεσμα ήταν το ελικόπτερο «να βρεθεί στην πραγματικότητα στο επίκεντρο της απόκρουσης μιας μαζικής επίθεσης από εχθρικά drones», είπε.

Σύμφωνα με τον Ντάσκιν, η μαζική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη αποκρούστηκε με επιτυχία και ο ρωσικός στρατός διασφάλισε πλήρως την ασφάλεια του προέδρου.

«Ο Πούτιν επισκέφτηκε το Κουρσκ στις 20 Μαΐου. Ο αρχηγός του κράτους πραγματοποίησε συνάντηση με τους επικεφαλής των δήμων της περιοχής και τους εθελοντές, ενώ επισκέφθηκε επίσης τον υπό κατασκευή πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Κουρτσάτοφ», μεταδίδει το Ria Novosti.

«Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ο πρόεδρος τόνισε ότι έχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή Κουρσκ, καθώς η κυβέρνηση, ο στρατός και οι ειδικές υπηρεσίες του τον ενημέρωσαν. Καταδίκασε επίσης τις εγκληματικές ενέργειες της Ουκρανίας και έδωσε οδηγίες για την αποκατάσταση των κατεστραμμένων υποδομών της περιοχής», σύμφωνα με το Ria Novosti.

