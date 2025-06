Ελ Σαλβαδόρ: Κατάσχεση – μαμούθ 6,3 τόνων κοκαΐνης από το Πολεμικό Ναυτικό – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ο Πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε ανακοίνωσε την Παρασκευή (20/6) την κατάσχεση 6,3 τόνων κοκαΐνης και τη σύλληψη 17 υπόπτων για διακίνηση ναρκωτικών, σε τέσσερις επιχειρήσεις του Πολεμικού Ναυτικού της χώρας του στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Οι επιχειρήσεις, τις οποίες ο Μπουκέλε χαρακτήρισε «άνευ προηγουμένου», διεξήχθησαν στο διάστημα μεταξύ 2 και 10 Ιουνίου, σε απόσταση περίπου 1.000 ναυτικών μιλίων από τις ακτές της χώρας. Ακινητοποιήθηκαν πέντε σκάφη στα οποία διενεργήθηκαν έλεγχοι. Σε τέσσερα από αυτά βρέθηκαν ναρκωτικά των οποίων η αξία υπολογίζεται σε 157,4 εκατομμύρια δολάρια, όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

