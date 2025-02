Έγιναν γνωστά τα ονόματα των σορών που θα παραδώσει η Χαμάς – Ανάμεσα τους η μητέρα και τα δύο παιδιά της οικογένειας Μπίμπας

Επιβεβαιώθηκε με τον πλέον τραγικό τρόπο ότι τα τρία μέλη της οικογένειας Μπίμπας έχουν πεθάνει, καθώς η Χαμάς τα συμπεριέλαβε στα ονόματα των τεσσάρων νεκρών ομήρων, οι σοροί των οποίων αναμένεται να παραδοθούν την Πέμπτη (20/2).

Πρόκειται για τη μητέρα και τα δύο μικρά της παιδιά. Ο Αριέλ, που θα ήταν τώρα περίπου 5,5 χρονών και ο Κφιρ ήταν βρέφος 9 μηνών όταν απήχθη πριν από 15 μήνες. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το ABC News, ο πατέρας των παιδιών απελευθερώθηκε την 1η Φεβρουαρίου χωρίς να γνωρίζει την τύχη των δικών του ανθρώπων.

🚨 BREAKING: It’s sadly confirmed! The entire Bibas family has been killed. 😢💔🇮🇱 pic.twitter.com/SLdz1Fb5ja

— Jasem Aljuraid (J.J.) | جاسم الجريّد (@JJJuraid) February 18, 2025