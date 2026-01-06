Μπέλα Ταρ: Πέθανε ο σπουδαίος Ούγγρος σκηνοθέτης σε ηλικία 70 ετών

  • Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα, σε ηλικία 70 ετών, ο εμβληματικός Ούγγρος σκηνοθέτης Béla Tarr, όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου.
  • Ο Μπέλα Ταρ άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του με ένα αυστηρά προσωπικό κινηματογραφικό ύφος, που αμφισβήτησε τις συμβατικές αφηγηματικές φόρμες. Τα μακρόσυρτα μονοπλάνα, η ασπρόμαυρη φωτογραφία και ο στοχαστικός ρυθμός αποτέλεσαν σήμα κατατεθέν του έργου του.
  • Ανάμεσα στις πιο γνωστές ταινίες του συγκαταλέγονται τα «Damnation», «Sátántangó», «Werckmeister Harmonies» και «The Turin Horse». Η τελευταία σηματοδότησε και την αποχώρησή του από τη σκηνοθεσία ταινιών μεγάλου μήκους.
Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα, σε ηλικία 70 ετών, ο εμβληματικός Ούγγρος σκηνοθέτης Béla Tarr, όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου. Ο Μπέλα Ταρ έφυγε από τη ζωή έπειτα από μακρά και σοβαρή ασθένεια.

Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου αποχαιρετά έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς του παγκόσμιου κινηματογράφου, έναν σκηνοθέτη με έντονη πολιτική και καλλιτεχνική φωνή, ο οποίος χαίρει βαθύτατου σεβασμού από τους συναδέλφους του και αγάπης από το κοινό διεθνώς.

Γεννημένος το 1955 στην Ουγγαρία, ο Μπέλα Ταρ άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του με ένα αυστηρά προσωπικό κινηματογραφικό ύφος, που αμφισβήτησε τις συμβατικές αφηγηματικές φόρμες. Τα μακρόσυρτα μονοπλάνα, η ασπρόμαυρη φωτογραφία και ο στοχαστικός ρυθμός αποτέλεσαν σήμα κατατεθέν του έργου του, το οποίο επηρέασε βαθιά γενιές δημιουργών, όπως αναφέρει το ERTNews.

Ανάμεσα στις πιο γνωστές ταινίες του συγκαταλέγονται τα «Damnation», «Sátántangó», «Werckmeister Harmonies» και «The Turin Horse». Η τελευταία, που τιμήθηκε με Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, σηματοδότησε και την αποχώρησή του από τη σκηνοθεσία ταινιών μεγάλου μήκους.

Πέρα από το κινηματογραφικό του έργο, ο Μπέλα Ταρ υπήρξε μια ισχυρή πνευματική παρουσία, με δημόσιες παρεμβάσεις που συχνά άγγιζαν ζητήματα πολιτικής, κοινωνίας και ανθρώπινης ύπαρξης.

