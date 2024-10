Bayesian: Φωτογραφία λίγα λεπτά πριν βυθιστεί – «Δείχνει ότι η πόρτα του πολυτελούς γιοτ ήταν κλειστή»

Μια φωτογραφία του άμοιρου Bayesian superyacht που τραβήχτηκε λίγα λεπτά πριν βυθιστεί φαίνεται να δείχνει ότι μια πόρτα στο σκάφος ήταν κλειστή, μετά από ισχυρισμούς ότι είχε μείνει ανοιχτή.

Το στιγμιότυπο, που τράβηξε ένας επιβάτης σε ένα γειτονικό γιοτ, έρχεται σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς ότι το πλήρωμα άφησε κατά λάθος μια πόρτα ανοιχτή, κάτι που μπορούσε να επιτρέψει την είσοδο του νερού στο σκάφος.

Τραβήχτηκε 14 λεπτά πριν το Bayesian καταλήξει στον πάτο της θάλασσας κατά τη διάρκεια μιας τρομερής καταιγίδας στα ανοικτά των ακτών της Σικελίας – σκοτώνοντας επτά ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου του Βρετανού μεγιστάνα της τεχνολογίας Mike Lynch και της 18χρονης κόρης του Hannah.

Τρία μέλη του πληρώματος ερευνώνται από εισαγγελείς στη Σικελία, αφού κατηγορήθηκαν ότι άφησαν ανοιχτή τη μεγάλη πόρτα στην πίσω πλευρά του λιμανιού του μήκους 56 μέτρων γιοτ.

Η πλημμύρα φέρεται να ξεκίνησε μετά από σφοδρούς ανέμους και κύματα που οδήγησαν το νερό μέσα από την πόρτα στο κύτος.

“Κανείς δεν θυμάται ότι ο ιστός έσπασε πριν βυθιστεί το σούπερ γιοτ Bayesian 56 μέτρων“, λέει το πλήρωμα

Κανείς δεν θυμάται να είδε τον ιστό να χτυπά στο ιστιοφόρο Bayesian μήκους 56 μέτρων Perini Navi που βυθίστηκε στα ανοιχτά του ιταλικού νησιού της Σικελίας στις 19 Αυγούστου. Η δήλωση αυτόπτη μάρτυρα και μέλους του πληρώματος στο σκάφος, την οποία έλαβε η BOAT International, αναφέρει ότι το σκάφος χτυπήθηκε από ένα φρικτό καιρικό γεγονός που οδήγησε το γιοτ να κουνηθεί γύρω στις 20 μοίρες προς τα δεξιά. Καθώς τα μέλη του πληρώματος ασφάλιζαν αντικείμενα, η γωνία κλίσης άρχισε να αυξάνεται γρήγορα έως ότου το γιοτ άρχισε να παίρνει νερό και βυθίστηκε γρήγορα.

Τα μέλη του πληρώματος που βρίσκονταν στο κατάστρωμα κατάφεραν να εκκενώσουν το γιοτ με ελαφρά τραύματα. Το γιοτ φαίνεται ότι βυθίστηκε σε μόλις δώδεκα λεπτά και πιστεύεται ότι μια «μεγάλη είσοδος» νερού από την κορυφή προς τα κάτω θα προκαλούσε τη βύθιση, σύμφωνα με έναν καπετάνιο που επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του. Αυτό βασίζεται στο γεγονός ότι δεν έχουν αναφερθεί παραβιάσεις στο κύτος του σκάφους και στο γεγονός ότι το γιοτ θα έπρεπε να μπορούσε να παραμείνει στην επιφάνεια με δύο πλημμυρισμένα διαμερίσματα.



Οι διαφορετικές οπτικές και οι δηλώσεις

Ωστόσο, δύο φωτογραφίες – οι οποίες πρόκειται να δημοσιευτούν σε ντοκιμαντέρ του ITV που θα μεταδοθεί την Πέμπτη – φαίνεται να δείχνουν την πόρτα κλειστή τις ώρες και τα λεπτά πριν από τη βύθιση. Οι επιβάτες στο Sir Robert Baden Powell, ένα γιοτ που ήταν αγκυροβολημένο περίπου 100 μέτρα από το Bayesian, τράβηξαν τις φωτογραφίες.

Ο Karsten Borner, ο Ολλανδός καπετάνιος του Sir Robert Baden Powell, παρείχε τις φωτογραφίες για το ντοκιμαντέρ και είπε στη γερμανική εφημερίδα Der Spiegel ότι ήταν εκνευρισμένος από τις επανειλημμένες προσπάθειες του κατασκευαστή του πλοίου να ρίξει την ευθύνη στο πλήρωμα.

Η απογοήτευσή του ήρθε όταν ο Giovanni Costantino, ιδιοκτήτης της εταιρείας Perini Navi που κατασκεύασε το Bayesian το 2008, περιέγραψε το γιοτ ως «αβύθιστο» και ισχυρίστηκε ότι το πλήρωμα πρέπει να είχε αφήσει ανοιχτές τις πόρτες ή τις καταπακτές, επιτρέποντας την είσοδο νερού. Ο επικεφαλής του Italian Sea Group κατηγόρησε το πλήρωμα ότι δεν έσωσε τους επτά ανθρώπους που πέθαναν, δηλώνοντας: «Αν και οι 20 ήταν στο κατάστρωμα, με σωσίβιες λέμβους στο νερό, το γιοτ θα είχε πέσει, αλλά και τα 20 άτομα θα είχαν σωθεί».

Ο Μπόρνερ και το πλήρωμά του παρέλαβαν 15 επιζώντες από τη θαλαμηγό που βυθιζόταν, μεταξύ των οποίων εννέα μέλη του πληρώματος και έξι επιβάτες.

Σε συνέντευξη για το ντοκιμαντέρ του ITV — The Sinking of a Superyacht — How Safe Is Your Voyage?, θυμήθηκε τις τραυματικές στιγμές: «Ο πρώτος μου σύντροφος είπε, «έφυγε, έχει βυθιστεί» και εγώ γελούσα μαζί του, δεν τον πίστευα. Είχε δίκιο ».

Μόνη στην καμπίνα της η Hannah Lynch

Ο Ιταλός πυροσβέστης Fabio Paoletti, ο οποίος βούτηξε στο νερό για να βοηθήσει να βρεθούν τα πτώματα στο πλοίο, είπε ότι το πιο δύσκολο θύμα ήταν η Hannah Lynch.

«Το κορίτσι ήταν στο τέλος, στο τελευταίο δωμάτιο. Ήταν μικρόσωμη και κρυμμένη σε ένα στρώμα, οπότε χρειάστηκε περισσότερος χρόνος για να την δούμε», είπε.

H 18χρονη κόρη του μεγιστάνα της τεχνολογίας Mike Lynch, βρέθηκε μόνη στην καμπίνα της στο ναυάγιo 50 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Τα μπαλόνια πλευστότητας ή ένας γερανός σε φορτηγίδα αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για την ανύψωση του Bayesian, ενώ τα σχέδια αναμένεται να οριστικοποιηθούν τις επόμενες εβδομάδες. Ο εμπειρογνώμονας διάσωσης Bertrand Sciboz, είπε ότι πιστεύει ότι η δεύτερη επιλογή ήταν δυνατή, με το κόστος να ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

«Θα χρειαστείτε μια μεγάλη φορτηγίδα και θα βάλετε σφεντόνες κάτω από το κύτος του Bayesian και το σώζετε πολύ αργά με έναν μεγάλο γερανό στη φορτηγίδα», είπε, προσθέτοντας: «Πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί για να το διατηρήσετε ανέπαφο».