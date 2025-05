Απερίσκεπτος οδηγός προκάλεσε τροχαίο: Ακινητοποίησε το αυτοκίνητο επειδή έχασε… την έξοδο

Ένας απερίσκεπτος οδηγός προκάλεσε τροχαίο με τρία οχήματα σε έναν πολυσύχναστο διαπολιτειακό αυτοκινητόδρομο του Οχάιο, όταν ακινητοποίησε το αυτοκίνητό του… επειδή έχασε την έξοδο εν ώρα αιχμής.

Το υπουργείο Μεταφορών του Οχάιο δημοσίευσε ένα συγκλονιστικό βίντεο που δείχνει μια πυκνή κυκλοφορία στον Διαπολιτειακό Αυτοκινητόδρομο 71 λίγο πριν από το ατύχημα γύρω στις 5:24 μ.μ. κοντά στο κέντρο του Κολόμπους στις 30 Απριλίου, ανέφερε η εφημερίδα The Columbus Dispatch.

Στο βίντεο, ένα κόκκινο μίνι βαν φαίνεται να σέρνεται στο πλάνο στη μεσαία λωρίδα του πολυσύχναστου αυτοκινητόδρομου τριών λωρίδων κυκλοφορίας, καθώς άλλα οχήματα το παρακάμπτουν με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

If you miss your exit, do NOT do this. Ever. pic.twitter.com/kb7weaQ9kN

