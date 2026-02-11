Andrew Ranken: Πέθανε σε ηλικία 72 ετών ο θρυλικός ντράμερ των Pogues

Πέθανε σε ηλικία 72 ετών ο θρυλικός ντράμερ των Pogues, Andrew Ranken, με τη βρετανική κελτική πανκ μπάντα να επιβεβαιώνει ότι ο Ranken απεβίωσε στις 10 Φεβρουαρίου.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Andrew Ranken, ντράμερ, ιδρυτικού μέλους και καρδιάς των Pogues», έγραψε το συγκρότημα σε δήλωση στο Instagram την Τετάρτη.

«Andrew, σε ευχαριστούμε για όλα, για τη φιλία σου, το χιούμορ σου και τη γενναιοδωρία σου, και φυσικά για τη μουσική σου. Θα είσαι για πάντα ένας αληθινός φίλος και αδελφός. Οι σκέψεις και η αγάπη μας είναι με την οικογένειά του σε αυτή τη θλιβερή και δύσκολη στιγμή» αναφέρει ακόμα η ανακοίνωση των Pogues, την οποία υπογράφουν τα τρέχοντα μέλη τους: Spider Stacy, James Fearnley και Jem Finer.

Η ανάρτηση των Pogues

Η αιτία θανάτου του Ranken δεν έχει επιβεβαιωθεί. Σύμφωνα με το Rolling Stone, ο ντράμερ ήταν άρρωστος για χρόνια και έπασχε από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια.

Η Siobhan MacGowan, αδελφή του εκλιπόντος frontman των Pogues, Shane MacGowan, αποτίμησε φόρο τιμής στον Ranken στο X. «Ο Andrew ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ιστορίας. Ένας αδελφός της μπάντας και ένας απίστευτα ταλαντούχος και μοναδικός ντράμερ. Είθε να αναπαυθεί εν ειρήνη», έγραψε η Siobbhan.

Ποιος ήταν ο Andrew Ranken

Ο Ranken, με το παρατσούκλι «The Clobberer», εντάχθηκε στους Pogues τον Μάρτιο του 1983, ένα χρόνο μετά τη δημιουργία του συγκροτήματος στο King’s Cross του Λονδίνου.

Του ζητήθηκε να ενταχθεί στο συγκρότημα από τους MacGowan και Finer, που σήμερα είναι 70 ετών. Αρχικά αρνήθηκε την πρόσκληση, καθώς ήταν ο τραγουδιστής των The Operation, αλλά αργότερα άλλαξε γνώμη και αντικατέστησε τον ντράμερ των Pogues, John Hasler.

Ο Ranken παρέμεινε στους Pogues μέχρι τη διάλυσή τους το 1996, μετά την αποτυχία του έβδομου και τελευταίου στούντιο άλμπουμ τους, «Pogue Mahne».

Η μπάντα επανενώθηκε το 2001, με τον Ranken να παίζει ντραμς, κρουστά και φυσαρμόνικα και να τραγουδάει. Η μπάντα περιόδευσε σε όλο τον κόσμο για την επόμενη δεκαετία, μέχρι που διαλύθηκε ξανά το 2014 μετά το θάνατο του μακροχρόνιου κιθαρίστα Phillip Chevron.

Το 2024, ο Finer, ο Stacy, 67 ετών, και ο Fearnley, 71 ετών, επανένωσαν τους Pogues για μια άλλη περιοδεία με αφορμή την 40ή επέτειο του δεύτερου στούντιο άλμπουμ τους, «Rum Sodomy & the Lash».

Ο Ranken δεν συμμετείχε στην περιοδεία λόγω προβλημάτων υγείας και αντικαταστάθηκε από τον Tom Coll των Fontaines D.C.

Μαζί με τους Pogues, ο Ranken έπαιξε με άλλες μπάντες, όπως οι The Mysterious Wheels και οι hKippers.