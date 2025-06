Αλί Χαμενεΐ: «Το Ισραήλ έκανε ένα τεράστιο λάθος – Θα τιμωρηθεί»

Σε δημόσιες δηλώσεις, μέσω ενός τηλεοπτικού διαγγέλματος, προχώρησε το μεσημέρι της Τετάρτης ο ανώτατος πνευματικός ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, με φόντο τις συνεχιζόμενες ισραηλινές επιθέσεις σε ιρανικό έδαφος.

Όπως μετέδωσαν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Χαμενεΐ ανέφερε πως «το σιωνιστικό καθεστώς έκανε ένα τεράστιο λάθος» και τόνισε πως «θα τιμωρηθούν».

Σύμφωνα με το Sky News, συμπλήρωσε επίσης πως «Ο λαός δεν θα ξεχάσει το αίμα των μαρτύρων [θυμάτων] και την επίθεση στην επικράτειά μας».

Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei: Israel made a huge mistake and will be punished for that – Mehr News. pic.twitter.com/mNboXDM06F

Στο τηλεοπτικό διάγγελεμα, που μεταδόθηκε από το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, δήλωσε επίσης ότι η χώρα του «θα σταθεί όρθια απέναντι σε έναν επιβεβλημένο πόλεμο, όπως θα σταθεί όρθια και απέναντι σε μια επιβεβλημένη ειρήνη».

«Αυτό το έθνος δεν θα παραδοθεί σε κανέναν απέναντι σε επιβολές», τόνισε.

Ο Χαμενεΐ αναφέρθηκε και στις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας: «Όσοι γνωρίζουν το Ιράν και την ιστορία του, ξέρουν πως οι Ιρανοί δεν ανταποκρίνονται θετικά στη ρητορική της απειλής».

Προειδοποίησε επίσης τις ΗΠΑ ότι «οποιαδήποτε στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ θα συνοδευτεί αναμφίβολα από ανεπανόρθωτες ζημιές».

Χθες Τρίτη, αργά το βράδυ, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ απάντησε με σκληρό ύφος στην ευθεία απειλή του Ντόναλντ Τραμπ, πως Ισραήλ και ΗΠΑ ξέρουν «πού κρύβεται» αλλά ότι «δεν θα τον εξουδετερώσουν», «τουλάχιστον όχι προς το παρόν».

«Πρέπει να δώσουμε μία δυνατή απάντηση στο τρομοκρατικό σιωνιστικό καθεστώς. Πρέπει να μην δείξουμε έλεος στους σιωνιστές», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

We must give a strong response to the terrorist Zionist regime.

We will show the Zionists no mercy.

— Khamenei.ir (@khamenei_ir) June 17, 2025