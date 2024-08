Αυστραλία: Ελικόπτερο έπεσε ξενοδοχείο – Εκκενώνεται το κτίριο

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν σε ένα αεροπορικό περιστατικό στο Esplanade στην πόλη Cairns, στην Αυστραλία, περίπου στις 1.50 π.μ. τοπική ώρα και οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένα ελικόπτερο συνετρίβη στην οροφή ενός ξενοδοχείου.

Το κτίριο εκκενώθηκε προληπτικά και δεν υπήρξαν τραυματισμοί από άτομα που βρίσκονταν στο έδαφος.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή, ενώ η αστυνομία συνεχίζει τη διερεύνηση του περιστατικού.

Emergency services were called to an aviation incident at the Esplanade in Cairns City about 1.50am.

A Helicopter has crashed into the roof a hotel.

The building was evacuated as a precaution and there were no injuries sustained by people on the ground. pic.twitter.com/wrQF2MgeJi

