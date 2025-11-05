Αυστραλία: Απειλή για δολοφονίες αντιφρονούντων από ξένες χώρες σύμφωνα με τις Υπηρεσίες Πληροφοριών της χώρας

Ο επικεφαλής της αυστραλιανής υπηρεσίας πληροφοριών ASIO, Mike Burgess, προειδοποίησε ότι τουλάχιστον τρεις ξένες χώρες είναι έτοιμες και έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε δολοφονίες αντιφρονούντων μέσα στην Αυστραλία.

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Δημαρχείο του Σίδνεϊ, ο Burgess ανέφερε πως αυταρχικά καθεστώτα ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν «εγκληματικούς μεσάζοντες» για να κρύψουν την εμπλοκή τους, όπως φέρεται να έκανε το Ιράν σε πρόσφατες αντισημιτικές επιθέσεις στο Σίδνεϊ και τη Μελβούρνη.

«Υπάρχει ρεαλιστική πιθανότητα μια ξένη κυβέρνηση να προσπαθήσει να δολοφονήσει κάποιον αντιφρονούντα στην Αυστραλία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής των ομοσπονδιακών υπηρεσιών πληροφοριών. «Πιστεύουμε ότι υπάρχουν τουλάχιστον τρία κράτη πρόθυμα και ικανά να πραγματοποιήσουν τέτοιες θανατηφόρες ενέργειες», πρόσθεσε με έμφαση.

Ο Burgess σημείωσε πως το παγκόσμιο περιβάλλον ασφαλείας επιδεινώνεται, γεγονός που οδηγεί ολοένα και περισσότερα καθεστώτα να προχωρούν σε «επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου» στο εξωτερικό. Όπως εξήγησε, οι απειλές που αντιμετωπίζει η χώρα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: τους «αγανακτισμένους», τους «ευκαιριακούς» και τα «εχθρικά κράτη».

Οι πρώτοι περιλαμβάνουν απογοητευμένα άτομα που υιοθετούν συνωμοσιολογικές ή αντι-εξουσιαστικές ιδέες, ενώ οι δεύτεροι είναι εκείνοι που εκμεταλλεύονται κοινωνικές εντάσεις για πολιτικά οφέλη, όπως ακροδεξιές και νεοναζιστικές ομάδες που προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν τις πρόσφατες κινητοποιήσεις κατά της μετανάστευσης.

Ο επικεφαλής της ASIO αναφέρθηκε επίσης στην ισλαμιστική οργάνωση Hizb ut Tahrir, την οποία συνέκρινε με τις νεοναζιστικές ομάδες, τονίζοντας πως και οι δύο προωθούν ρητορική μίσους και κοινωνική ένταση.

Τέλος, αποκάλυψε ότι φιλορωσικά δίκτυα στην Αυστραλία συνεργάζονται με μέσα ενημέρωσης που λαμβάνουν καθοδήγηση από ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών, μεταδίδοντας προπαγάνδα για την Ουκρανία και την κρίση στη Μέση Ανατολή.

