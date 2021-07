Δεν είναι λίγες οι φορές που οι θαυμαστές των Simpsons έχουν εντοπίσει ότι στη σειρά διατυπώνονται διάφορες "προφητείες" σχετικά με παγκόσμια φαινόμενα τα οποία συμβαίνουν μελλοντικά. Ήταν η προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, η πανδημία του κορονοϊού, η οικονομική κρίση στην Ελλάδα, οι ασιατικές σφήκες-δολοφόνοι. Τώρα, φέρεται η σειρά κινοηυμενων σχεδίων να προέβλεψε πριν από επτά χρόνια ότι ο ιδρυτής της Virgin Galactic, Σερ Ρίτσαρντ Μπράνσον θα ταξίδευε στο Διάστημα.

Ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος, ιδιοκτήτης της Virgin, Ρίτσαρντ Μπράνσον απογειώθηκε από το Νέο Μεξικό για την πτήση του στο διάστημα, με πέντε μέλη πλήρωμα στις 11 Ιουλίου.

Μετά το ταξίδι του, στιγμιότυπο από το επεισόδιο της σειράς "The Simpsons" του 2014 "The War of Art", έγινε viral στα social media, καθώς απεικονίζεται ο Μπράνσον στο Διάστημα. Στο επεισόδιο αυτό ο animated χαρακτήρας του Μπράνσον θαυμάζει ένα έργο Τέχνης, ενώ βρίσκεται στο διαστημικό σκάφος του.

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο από το επεισόδιο έγινε viral στα social media με πολλούς χρήστες να εκφράζουν την έκπληξή τους. "Πώς μπορεί η σειρά The Simpsons να προβλέπει κάθε πράγμα;" αναρωτήθηκε κάποιος ενώ ένας άλλος σχολίασε: "Ο Ρίτσαρντ Μπράνσον το 2014 στους Simpsons και ο Ρίτσαρντ στο Διάστημα χθες" και δημοσίευσε φωτογραφία του Βρετανού δισεκατομμυριούχου από το πρόσφατο ταξίδι του και εικόνα από το επεισόδιο της δημοφιλούς σειράς.