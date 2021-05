Χρυσές Σφαίρες: Δεν θα μεταδώσει την τελετή απονομής του 2022 το NBC - Επιστρέφει τα βραβεία του ο Τομ Κρουζ

Κύμα αντιδράσεων έχει προκληθεί κατά της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου του Χόλιγουντ (HFPA), που απονέμει τις Χρυσές Σφαίρες, με το αμερικανικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NBC, να ανακοινώνει πως δεν θα μεταδώσει την τελετή απονομής των βραβείων για το 2022.

Η Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου του Χόλιγουντ (HFPA) δέχθηκε σφοδρή κριτική επειδή από τις υποψηφιότητες των 78ων Χρυσών Σφαιρών απουσίαζαν όλες οι «μαύρες» φετινές ταινίες, «Da 5 Bloods», «One Night in Miami», «Ma Rainey's Black Bottom» και «Judas and the Black Messiah».

Ακολούθησε δημοσίευμα των Los Angeles Times που αποκάλυψε ότι κανένα από τα 87 μέλη της Ένωσης δεν είναι μαύρος ή μαύρη. Η HFPA ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε αλλαγές, όμως το δίκτυο NBC γνωστοποίησε ότι δεν θα μεταδώσει την τελετή απονομής των βραβείων του 2022, επειδή ο οργανισμός έχει δυσκολίες που συνδέονται με τον συστημικό ρατσισμό και ηθικές αδυναμίες και επειδή διαπιστώνεται έλλειψη σοβαρής μεταρρύθμισης στις τάξεις του.

«Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι η HFPA έχει δεσμευτεί για ουσιαστική μεταρρύθμιση» δήλωσε εκπρόσωπος του NBC. «Ωστόσο, η αλλαγή αυτού του μεγέθους απαιτεί χρόνο και δουλειά. Αισθανόμαστε έντονα ότι η HFPA χρειάζεται χρόνο για να το κάνει σωστά. Ως εκ τούτου, το NBC δεν θα προβάλει την απονομή των Χρυσών Σφαιρών του 2022. Θεωρώντας ότι ο οργανισμός θα υλοποιήσει το σχέδιό του, ελπίζουμε ότι θα είμαστε σε θέση να μεταδώσουμε την τελετή τον Ιανουάριο του 2023» ανέφερε.

Νέο πλήγμα για την Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου του Χόλιγουντ Οι WarnerMedia, Netflix και Amazon επίσης διέκοψαν τη συνεργασία με τον οργανισμό επικαλούμενες έλλειψη εμπιστοσύνης όσον αφορά την υλοποίηση ουσιαστικής μεταρρύθμισης που θα οδηγήσει σε περισσότερη πολυμορφία.

O Τομ Κρουζ επιστρέφει τις τρεις Χρυσές Σφαίρες του