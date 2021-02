Το διάσημο σήμα του "Hollywood" στο όρος Lee, πάνω από την καρδιά του αμερικανικού κινηματογράφου και τηλεόρασης στη Νότια Καλιφόρνια "βανδαλίστηκε" το απόγευμα της Δευτέρας 1 Φεβρουαρίου 2020.

Μία ομάδα από influencer αποφάσισαν να αλλάξουν το όνομα "Hollywood" σε "Hollyboob", σε μία μορφή διαμαρτυρίας για τις πρόσφατες κυρώσεις στα social media. H Julia Rose, που έγινε γνωστή από το ριάλιτι "Are You The One?" συνελήφθη επ' αυτοφώρω.

"Αυτή η πράξη ήταν για να τους δείξω (σ.σ. στο facebook και τα άλλα social media) ότι έχω ακόμα φωνή. Η επιχείρησή μου για το Shagmag με σχεδόν ένα εκατομμύριο ακολούθους απενεργοποιήθηκε φέτος λόγω γυμνού, αλλά δεν κάνω τίποτα περισσότερο από αυτό που κάνει το Playboy. Νομίζω ότι κάνουν διακρίσεις στους λογαριασμούς μου" εξήγησε η Julia Rose μιλώντας στην Dailymail.

O γνωστός prankster του YouTube, Jack Tenney, που βοήθησε την Rose, μίλησε για τον αντίκτυπο της πράξης της γνωστής influencer. "Ενέπνευσε τους ανθρώπους με το περιεχόμενό της και το Facebook χωρίς καμία προειδοποίηση, της πήρε ολόκληρο το προς το ζην της" ανέφερε ο Jack Tenney.

H Rose με ανάρτησή τους στο twitter, έκανε γνωστό ότι αφέθηκε ελεύθερη. Για τον βανδαλισμό του σήματος του "Hollywood" συνελήφθησαν ακόμη πέντε influencer, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι.