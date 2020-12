Ρεβεγιόν με σκληρό lockdown στη Γερμανία - Τι λένε στο enikos.gr Έλληνες της διασποράς - ΦΩΤΟ

Του Κώστα Τέο

Τα φετινά Χριστούγεννα ήταν "ιδιαίτερα" λόγω κορονοϊού όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την υφήλιο. Τα τραπέζια που στήθηκαν ανήμερα της μεγάλης γιορτής της Χριστιανοσύνης, έγιναν με συγκεκριμένα υγειονομικά πρωτόκολλα και αυστηρό αριθμό ατόμων στο τραπέζι. To ίδιο θα γίνει και την Πρωτοχρονιά.

O Νικόλαος Κουγιούφας ζει και εργάζεται ως επιμελητής Γεροντοψυχιατρικής σε κλινική στη Γερμανία στην πόλη, Georgsmarienhütte, και περιγράφει στο enikos.gr πώς γιόρτασε ο ίδιος και η οικογένειά του τα φετινά Χριστούγεννα που ήταν διαφορετικά σε σχέση με τις γιορτές που είχε συνηθίσει. «Ήταν, πράγματι, εντελώς διαφορετικά, μία πρωτόγνωρη εμπειρία για όλους μας», τονίζει.

«Τα Χριστούγεννα δεν υπήρχε περιορισμός κυκλοφορίας μετά τις 10 το βράδυ όπως ίσχυε στην Ελλάδα. Επίσης δεν υπήρχε sms για τις μετακινήσεις, ενώ επιτρέπονταν τα ταξίδια από κρατίδιο σε κρατίδιο, πράγμα που από όσο γνωρίζω δεν μπορούσε να γίνει στην Ελλάδα», υπογραμμίζει και εξηγεί τι ίσχυε για τις συγκεντρώσεις στα σπίτια.

«Για τα σπίτια ίσχυαν αυστηρά μέτρα με τα πρόστιμα να είναι τσουχτερά. Σε ένα σπίτι μπορούσαν να είναι έως 5 άτομα χωρίς να υπολογίζεται σ' αυτόν τον αριθμό τα παιδιά κάτω των 14 ετών. Έτσι στο σπίτι μας βρέθηκαν η αδελφή της συζύγου μου και ο άνδρας της που ήρθαν από το Βερολίνο, αλλά όχι ο πεθερός μου και η πεθερά μου, καθώς θα υπερβαίναμε σε μία τέτοια περίπτωση τόσο τον αριθμό των ατόμων όσο και των νοικοκυριών. Έτσι φάγαμε, παίξαμε με τα παιδιά, κάναμε τη χαλαρή μας βόλτα στο δάσος και έτσι γιορτάσαμε αυτή τη μέρα», αναφέρει.

Πώς λειτουργεί η αγορά;

Οι αγορές της τελευταίας στιγμής για δώρα σε φίλους και οικογένεια δεν αποτελούσε επιλογή για εκείνους, ούτε με τη μέθοδο του click away που ισχύει στη χώρα μας. «Δεν υπήρχε δυνατότητα αγορών με click away, όπως βλέπουμε ότι συμβαίνει στην Ελλάδα. Τα καταστήματα του λιανεμπορίου είναι κλειστά και λειτουργούσαν μόνο οι υπεραγορές και τα σούπερ μάρκετ», τονίζει και προσθέτει ότι «αν κάποιος ήθελε να πάρει εδέσματα και φαγητά για τα χριστουγεννιάτικα τραπέζια από εστιατόρια μπορούσε να το κάνει μόνο με delivery ή take away με ραντεβού. Τηλεφωνούσε, δηλαδή, στον εστιάτορα, του έδινε την παραγγελία του και του έλεγε εκείνος την ώρα που θα μπορούσε να περάσει για πάρει τα όσα είχε παραγγείλει».

«Φέτος τα Χριστούγεννα είναι διαφορετικά, ωστόσο ελπίζω όπως και όλοι μας ότι τα πάντα θα είναι διαφορετικά το 2021 με τον εμβολιασμό των ευπαθών ομάδων και τη δημιουργία της «ασπίδας» αυτής απέναντι στον κορονοϊο», αναφέρει. Όσο για το τι θα ισχύσει για το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς και ανήμερα, η απάντηση είναι ξεκάθαρη. «Θα είναι και πάλι διαφορετικά εν συγκρίσει με άλλες χρονιές, θα ισχύουν τα ίδια μέτρα με άτομα και νοικοκυριά. 5 άτομα και δύο νοικοκυριά δηλαδή».

«Ούτε στη Γερμανία είπαν τα κάλαντα»

Ο Ανδρομέγας Αποστολάκης είναι δάσκαλος που ζει και εργάζεται στο Μίνστερ της Γερμανίας. «Ήταν πολύ διαφορετικά τα φετινά Χριστούγεννα για να καταλάβετε τι εννοώ είναι ότι φέτος λόγω και των κλειστών μαγαζιών, αλλά και του γεγονότος ότι τα χριστουγεννιάτικα τραπέζια ήταν με περιορισμένο αριθμό ατόμων δεν έκανε πολλές αγορές δώρων», λέει χαρακτηριστικά στο enikos.gr.

«Στο Μίνστερ τα παιδιά, όπως και στην Ελλάδα, φέτος δεν είπαν τα κάλαντα, κάποιοι πρότειναν να τα πουν διαδικτυακά για να μαζευτούν κάποια χρήματα, αλλά δεν προχώρησε. Επίσης αρκετές εκκλησίες δεν λειτούργησαν, αλλά και αυτές που λειτούργησαν το έκαναν με συγκεκριμένο πρωτόκολλο και με μάσκες. Στα σχολεία δεν έγιναν χριστουγεννιάτικες γιορτές, ενώ εδώ στο Μίνστερ έχουμε ένα χορευτικό συγκρότημα, το οποίο δεν χόρεψε, δεν συμμετείχε σε κάποια γιορτή», επισημαίνει, ενώ αναφέρεται και στην αναβολή του χριστουγεννιάτικου bazaar της πόλης που κάθε χρόνο το επισκέπτονται περίπου 500.000 άτομα. «Το περίφημο bazaar της πόλης με το εξαιρετικό Glühwein, όπου συγκεντρώνονται χιλιάδες κόσμου δεν έγινε φέτος λόγω κορονοϊού. Η πόλη ήταν «νεκρή», δεν είχε κόσμο στους δρόμους. Ο κόσμος είναι τρομαγμένος με όλα όσα συμβαίνουν με αυτόν τον φονικό».

Τα διαφορετικά Χριστούγεννα εν μέσω lockdown στη Στουτγκάρδη

Διαφορετικό είναι το σκηνικό της φετινής εορταστικής περιόδου στη Στουτγκάρδη, όπως λέει στο enikos.gr η Ιωάννα Μόσχου. Η πρωτεύουσα της Βάδης-Βυρτεμβέργης άλλες χρονιές τέτοιες μέρες προσέλκυε πάνω από 3 εκατ. επισκέπτες, καθώς διαθέτει μία από τις παλαιότερες και πιο λαμπερές χριστουγεννιάτικες αγορές της Ευρώπης. Δυστυχώς, η έδρα της Porsche και της Mercedes δεν έχει τη λάμψη που της αξίζει τα φετινά Χριστούγεννα, αφού τις γιορτές επισκιάζουν τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

"Η απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τις 20:00, το κλείσιμο μεγάλων εμπορικών κέντρων και χώρων εστίασης, όπως και η απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ είναι ένα μέρος μόνο από τα μέτρα που έχουν ληφθεί. Την ίδια ώρα, διακεκριμένοι επιστήμονες της χώρας, υποστηρίζουν έντονα ότι οι περιορισμοί θα πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ έως τις 10 Ιανουαρίου 2021 σε όλη τη Γερμανία. Βέβαια υπάρχουν σκέψεις για γενικό lockdown έως το Πάσχα.

Για το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς θα ισχύσει ό,τι και τα Χριστούγεννα: οι ιδιωτικές συγκεντρώσεις πρέπει να περιορίζονται στα 5 άτομα. Το μετρό αυτό δεν αφορά πολύτεκνες οικογένειες άνω των 5 ατόμων. Φυσικά, η όλη κατάσταση έχει επηρεάσει και τις τοπικές μεταφορές της Στουτγκάρδης. Έχουν ανασταλεί όλα τα νυχτερινά δρομολόγια τόσο τις καθημερινές, όσο και τα Σαββατοκύριακα" τονίζει η κ. Μόσχου.

"Όποιος ταξιδεύει και επιθυμεί να γυρίσει στη Βάδη-Βυρτεμβέργη έχει δύο επιλογές: είτε να μείνει σε καραντίνα για 10 μέρες, είτε για 5 μέρες, αλλά για να επιστρέψει στην εργασία του υποχρεούται να έχει αρνητικό τεστ. Όσον αφορά στο εμβόλιο, αναμένονται συνολικά 1,3 εκατ. δόσεις στη Γερμανία μέχρι το τέλος του χρόνου. Στα τέλη Μαρτίου ο αριθμός θα έχει αυξηθεί στις 11 με 13 εκατομμύρια δόσεις. Ωστόσο, γρήγορα μπορεί να αντιληφθεί κάποιος, ότι προφανώς δεν επαρκούν για έναν πληθυσμό 83 εκατ. ευρώ. Το ζήτημα, όμως, δεν είναι μόνο ποσοτικό. Πολλοί από τους ενδιαφερόμενους για το εμβόλιο, ιδιαίτερα οι πιο ηλικιωμένοι ή οι αρνητές, έχουν ενδοιασμούς και ζητούν διευκρινίσεις. Ήδη υπάρχουν σκέψεις και φουντώνει η συζήτηση για “πολίτες δύο κατηγοριών”, γεγονός που προκαλεί διχασμό στην κοινωνία. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Αυτοί που θα αρνηθούν να κάνουν το εμβόλιο δεν θα έχουν πλέον ελεύθερη πρόσβαση στον τομέα των μεταφορών, της διασκέδασης, της ψυχαγωγίας ενδεχομένως και της αγοράς εργασίας" καταλήγει.