Τζορτζ Φλόιντ: Τα βιβλία με φυλετικές διακρίσεις γίνονται best seller - ΦΩΤΟ

Μεγάλη αύξηση καταγράφεται στις πωλήσεις βιβλίων με περιεχόμενο τις φυλετικές διακρίσεις στις ΗΠΑ, καθώς οι λευκοί Αμερικανοί προσπαθούν να ενημερωθούν και να κατανοήσουν καλύτερα το ζήτημα, ενώ εντείνονται οι διαδηλώσεις σε πανεθνικό επίπεδο για τον θάνατο ενός αόπλου μαύρου πολίτη στα χέρια αστυνομικών.

Καθώς ο θάνατος του Αφροαμερικανού, Τζορτζ Φλόιντ, ο οποίος υπέστη παρατεταμένη πίεση με το γόνατο στον λαιμό από αστυνομικό που τον είχε συλλάβει στη Μινεάπολη, πυροδότησε παλλαϊκές κινητοποιήσεις σε πολλές πόλεις για πάνω από μία εβδομάδα, οι Αμερικανοί στρέφονται σε βιβλία, ταινίες, και τηλεοπτικές εκπομπές που αναφέρονται στη μακρόχρονη ιστορία των διακρίσεων στη χώρα.

Τα βιβλία για τις εμπειρίες των μαύρων βρίσκονται στην κορυφή του καταλόγου της Amazon.com με τις περισσότερες πωλήσεις, περιλαμβανομένων και εκδόσεών τους για παιδιά όπως το "Είμαστε διαφορετικοί, είμαστε οι ίδιοι" (We're Different, We're the Same) απο τη γνωστή σειρά παιδικών βιβλίων της Sesame Street . Πολλοί τίτλοι μάλιστα είναι εξαντλημένοι και οι ιστότοποι των μεταχειρισμένων βιβλίων ζητούν τιμές έως και 50 δολάρια για το καθένα.

Μάλιστα στον ιστότοπο της Barnes and Noble, οκτώ από τα 10 μπεστ-σέλερ είναι παλαιότερες κυκλοφορίες βιβλίων που αναφέρονται στις φυλετικές διακρίσεις.

"Αυτό δεν συμβαίνει καθημερινά. Το νο1 και νο2 μπεστ-σέλερ όλων των κατηγοριών είναι δύο βιβλία κατά του ρατσισμού. Αυτό το καταφέρατε εσείς", έγραψε στο Twitter ο συγγραφέας του βιβλίου "Πώς να είσαι Αντι-ρατσιστής" (How To Be an Anti-Racist) Ίμπραμ Χ.Κέντι.

Όσο συνεχίζονται οι διαδηλώσεις, οι Αμερικανοί περιτρέχουν και προτείνουν τις λίστες με προτάσεις σε φίλους και ακολούθους τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αναρτήσεις τους στο Twitter και το Instagram .

Ο Κέντι, που είχε καταρτίσει μία τέτοια λίστα για λογαριασμό των New York Times το Σαββατοκύριακο, έγραψε πως στόχος είναι να "αντιμετωπίσουμε τις ιδιοτελείς πεποιθήσεις μας και να συνειδητοποιήσουμε πως το 'δεν είμαι ρατσιστής' είναι ένα σύνθημα άρνησης".

Οι θιασώτες της νέας τάσης ενθαρρύνονται να προτιμούν για τις αγορές τους βιβλιοπωλεία ανεξάρτητα ή των οποίων οι ιδιοκτήτες είναι μαύροι, ως μια έμπρακτη απόδειξη της υποστήριξής τους.

Οι προτάσεις όμως δεν σταματούν σε τίτλους βιβλίων, αλλά περιλαμβάνουν επίσης και τηλεοπτικές σειρές. Μάλιστα η Έιβα Ντουβερνέ, σκηνοθέτρια των τηλεοπτικών σειρών με μαύρους πρωταγωνιστές και θέματα, όπως οι "Selma" and "When They See Us," , δρομολόγησε μία διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα, που στόχος της είναι να χρησιμοποιήσει το περιεχόμενό της "ως εφαλτήριο για μία βαθύτερη κατανόηση".

Από την πλευρά του, το κινηματογραφικό στούντιο Warner Bros., διαθέτει δωρεάν για ενοικίαση σε ψηφιακές πλατφόρμες για όλον τον τρέχοντα μήνα την ταινία "Αγώνας για Δικαιοσύνη" (Just Mercy), που αναφέρεται στον δικηγόρο για τα πολιτικά δικαιώματα Μπράιαν Στίβενσον.

Το στούντιο χαρακτήρισε την πρωτοβουλία ως "μία πηγή που μπορούμε να ταπεινά να προσφέρουμε σε όσους ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για τον συστημικό ρατσισμό που μαστίζει την κοινωνία μας".