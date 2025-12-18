Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στις 10 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, στην 3η θέση η Πλεύση Ελευθερίας – 8 στους 10 στηρίζουν τον αγώνα των αγροτών

Προβάδισμα 10 μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ, ενώ στην 3η θέση ανέβηκε η Πλεύση Ελευθερίας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της Metron Analysis για το Mega.

Στη πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 21% και το ΠΑΣΟΚ 11%. Ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 9,7%, η Ελληνική Λύση με 9%, το ΚΚΕ με 5,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,7% και η Φωνή Λογικής με 3,4%, το ΚΚΕ με 6,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,2%, η Φωνή Λογικής με 3,8%, το ΜέΡΑ25 με 2,8%, η Νέα Αριστερά με 2,1%, η Νίκη με 1,6% και το Κίνημα Δημοκρατίας με 1,1%.

Οι συσπειρώσεις

Το ΠΑΣΟΚ έχει την ισχυρότερη παρουσία του στους κεντροαριστερούς και κεντρώους ψηφοφόρους, ενώ η Νέα Δημοκρατία στους κεντροδεξιούς και δεξιούς.

Η Πλεύση Ελευθερίας έχει την υψηλότερη επιρροή στους κεντροαριστερούς, αριστερούς και κεντρώους ψηφοφόρους.

Η εκτίμηση ψήφου:

Νέα Δημοκρατία 27%

ΠΑΣΟΚ 14,1%

Πλεύση Ελευθερίας 12,5%

Ελληνική Λύση 11,6%

ΚΚΕ 8,4%

ΣΥΡΙΖΑ 5,5%

Φωνή Λογικής 4,9%

ΜεΡΑ25 3,6%

Νέα Αριστερά 2,7%

ΝΙΚΗ 2,1%

Κίνημα Δημοκρατίας 1,4%

Η πορεία της χώρας

Η πλειοψηφία της κοινωνίας (71%) πιστεύει ότι τα πράγματα στη χώρα πηγαίνουν προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ μόλις το 24% υποστηρίζει ότι τα πράγματα πηγαίνουν προς τη σωστή.

Το 47% δηλώνει ότι η προσωπική τους κατάσταση είναι χειρότερη σε σχέση με πριν από έναν χρόνο, το 39% στην ίδια και μόνο το 14% υποστηρίζει ότι η προσωπική τους κατάσταση έχει βελτιωθεί.

Το 49% πιστεύει ότι το 2026 θα είναι σε καλύτερη κατάσταση, το 12% στην ίδια και μόνο το 36% πιστεύει ότι θα βελτιωθεί.

Τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας

Αξιολόγηση της Κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη

Αξιολόγηση της αντιπολίτευσης

Ο δείκτης οικονομικής εμπιστοσύνης, δηλαδή ο μέσος όρος του ισοζυγίου της αξιολόγησης της σημερινής οικονομικής κατάστασης της χώρας (θετικά-αρνητικά) και του ισοζυγίου της πρόβλεψης για την οικονομία (θα καλυτερέψει-θα χειροτερέψει) παραμένει αρνητικός στο -43%. Αγρότες, μισθωτοί, νέοι και άνεργοι αυτοί που έχουν τη μεγαλύτερη απαισιοδοξία.

Η πλειοψηφία υποστηρίζει τον αγώνα των αγροτών

Η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας στηρίζει τα αιτήματα των αγροτών (81%).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι η μεγάλη πλειοψηφία όσων ρωτήθηκαν στη δημοσκόπηση (63%) δήλωσαν ότι θεωρούν δικαιολογημένη τη μορφή πάλης που έχουν επιλέξει οι αγρότες και μόνο το 35% τη θεωρεί αδικαιολόγητη.

Δημοφιλίες πολιτειακών και πολιτικών παραγόντων

Καταλληλότερος για Πρωθυπουργός

Oι κομματικοί συσχετισμοί

Ισχυρό αίτημα για πολιτική αλλαγή

Στη δημοσκόπηση καταγράφεται ένα ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής. Το 52% των ερωτώμενων επιθυμεί πρόωρες εκλογές και μόνο το 46% λέει να εξαντληθεί η τετραετία.

Απήχηση ενδεχόμενων νέων πολιτικών σχηματισμών

Η δημοσκόπηση εξετάζει και την απήχηση που μπορεί να έχουν πρωτοβουλίες για νέους σχηματισμούς. Σε σχέση με την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα υπέρ ενός νέου φορέα, η θετική γνώμη βρίσκεται στο 25%, η αδιάφορη στο 52% και η αρνητική στο 22%. Υψηλή είναι η απήχηση σε αριστερούς και κεντροαριστερούς ψηφοφόρους.

Ως προς την πιθανότητα στήριξης ενός κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα, η έρευνα διαπιστώνει ότι το 11% δηλώνει πολύ πιθανό και το 11% αρκετά πιθανό, διαμορφώνοντας μια αθροιστική θετική αφετηρία στο 22%. Υψηλότερη πιθανότητα στους Αριστερούς και Κεντροαριστερούς ψηφόφορους μικρότεροι στους κεντρώους.

Ως προς την πιθανότητα στήριξης ενός κόμματος υπό τον Αντώνη Σαμαρά πολύ πιθανό δηλώνει το 5% και αρκετά πιθανό το 9%, με τη δυνητική επιρροή να βρίσκεται κυρίως μεταξύ των κεντρώων, κεντροδεξιών και δεξιών ψηφοφόρων και άντληση ψηφοφόρων κυρίως από τη Νέα Δημοκρατιά, την Ελληνική Λύση, το ΠΑΣΟΚ και την αδιευκρίνιστη ψήφο.

Ως προς τη δυνητική επιρροή ενός κόμματος υπό την κ. Καρυστιανού, πολύ πιθανό δηλώνει το 14% και αρκετά πιθανό το 16%.

Τα λαϊκά στρώματα αισθάνονται «εκτός των τειχών»