Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Βαϊόλα Ντέιβις θα υποδυθεί την Μισέλ Ομπάμα σε μια νέα σειρά του καλωδιακού δικτύου Showtime που θα είναι αφιερωμένη στις συζύγους των προέδρων.

Η 54χρονη Ντέιβις ήταν τρεις φορές υποψήφια για το βραβείο Όσκαρ και τελικά το κέρδισε το 2017 για την ερμηνεία της στην ταινία «Εμπόδια». Πρωταγωνιστεί επίσης και στην τηλεόραση και το 2015 τιμήθηκε με το βραβείο Έμι για την ερμηνεία της στη σειρά «How to Get Away with Murder», ο έκτος και τελευταίος κύκλος της οποίας θα προβληθεί εφέτος την άνοιξη.

Η Βαϊόλα Ντέιβις θα είναι και παραγωγός της σειράς «Πρώτες Κυρίες» του Showtime, σύμφωνα με μια ανάρτηση του δικτύου στο Twitter.

Η σειρά αυτή θα επικεντρωθεί στη ζωή στην «ανατολική πτέρυγα» του Λευκού Οίκου, όπου κατά παράδοση βρίσκονται τα γραφεία της πρώτης κυρίας. Εκτός από τη Μισέλ Ομπάμα, στην πρώτη σεζόν θα παρουσιαστεί η ζωή της Έλινορ Ρούζβελτ και της Μπέτι Φoρντ.

Η Μισέλ Ομπάμα, που ήταν το κεντρικό πρόσωπο και στην ταινία μικρού μήκους «Πρώτο ραντεβού» του 2016 (αφορούσε την αρχή της σχέσης της με τον Μπαράκ Ομπάμα) παραμένει σήμερα μια από τις δημοφιλέστερες προσωπικότητες στις ΗΠΑ. Η αυτοβιογραφία της κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2018 και έχει πουλήσει περισσότερα από 11,5 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, εκ των οποίων τα 7,5 εκατομμύρια στη Βόρεια Αμερική.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ