Όπως ανέφερε η ίδια πηγή, ο Γερμανός ευρωβουλευτής κέρδισε και τις 156 έγκυρες ψήφους, ενώ τέσσερα ψηφοδέλτια ήταν άκυρα.

Την επανεκλογή Βέμπερ ανακοίνωσε και το ΕΛΚ στο λογαριασμό του στο Twitter.

Σε μία πρώτη δήλωσή του μετά το αποτέλεσμα, ο Βέμπερ σημειώνει ότι το ΕΛΚ στέκεται πιο ενωμένο και δυνατό από ποτέ, ώστε να παλέψει για μία καλύτερη Ευρώπη.

Feeling deeply grateful for the trust the @EPPGroup colleagues have again put in me by re-electing me today as Group Chairman. The EPP Group stands united and stronger than ever before to fight for a #BetterEurope. pic.twitter.com/HMXZv5msPw