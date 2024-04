Συνέδριο για τον Τουρισμό – Σταύρος Αρναουτάκης: Η Κρήτη έχει καθιερωθεί ως μεγάλος παίκτης στη Μεσόγειο

«Ο πήχης είναι ψηλά και οι προκλήσεις μεγάλες. Το 2023 επιβεβαίωσε ότι ο τουρισμός είναι η ατμομηχανή της περιφερειακής οικονομίας. Το 2023 o τουρισμός έσπασε άλλο ένα ρεκόρ. Η αύξηση ξεπέρασε το 6% σε σχέση με το 2022. Αυτή τη στιγμή όμως βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Οι πολύ καλές επιδόσεις των τελευταίων ετών συνεπάγονται μεγάλη ευθύνη για τα επόμενα χρόνια. Οφείλουμε να κεφαλοποιήσουμε το brand της χώρας ως προορισμού», επεσήμανε κατά τον χαιρετισμό του στο συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός, μια Εθνική Υπόθεση! Προορισμός Κρήτη!», το οποίο πραγματοποιείται στο Ηράκλειο Κρήτης υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) και το οποίο συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting Firm, ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης.

Της Εύας Οικονομάκη

«Στοχεύουμε στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Η βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη αναδεικνύει την πολιτιστική κληρονομιά και τη μοναδικότητα της Κρήτης», τόνισε, μεταξύ άλλων ο Στ. Αρναουτάκης, λέγοντας πως η Κρήτη ως τουριστικός προορισμός μπορεί να αντεπεξέλθει στις ανάγκες τουριστών, αθλητών και επιστημόνων καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Ο περιφερειάρχης Κρήτης εστίασε και στην ανάγκη ανάπτυξης των υποδομών. «Ανάμεσα στις σημαντικές πτυχές της τουριστικής πολιτικής εντάσσονται τα ζητήματα των υποδομών. Ο ΒΟΑΚ, το νέο αεροδρόμιο του Καστελίου και η ενεργειακή ασφάλεια του νησιού παίζουν κομβικό ρόλο στις αναπτυξιακές προοπτικές της Κρήτης», είπε χαρακτηριστικά.

«Εστιάζουμε και ενισχύουμε την άυλη πολιτιστική κληρονομιά. Η Κρήτη έχει καθιερωθεί ως μεγάλος παίκτης στη Μεσόγειο και αυτό το κεκτημένο οφείλουμε να το διαφυλάξουμε», κατέληξε ο Στ. Αρναουτάκης.

Αλέξης Καλοκαιρινός: Ο τουρισμός θα αναπτυχθεί πάρα πολύ

«Βρισκόμαστε μπροστά σε πολύ μεγάλες προκλήσεις που έχουν θετικό πρόσημο, αλλά και δυνητικά αρνητικό πρόσημο», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Αλέξης Καλοκαιρινός, δήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης, κατά τον χαιρετισμό του στο συνέδριο.

Ο δήμαρχος Ηρακλείου αναφέρθηκε στην ανάπτυξη του τουρισμού, στον σχεδιασμό των υποδομών και στις τουριστικές ροές που αναμένονται τα επόμενα χρόνια. Εστιάζοντας στην κατασκευή του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι ο Αλ. Καλοκαιρινός είπε: «Θα έχουμε ένα αεροδρόμιο μεγάλης δυναμικότητας για το οποίο όμως οι υποδομές οδικού δικτύου είναι απολύτως προβληματικές. Για την οδική σύνδεση υπάρχει ανησυχία στην πόλη του Ηρακλείου. Ο ΒΟΑΚ είναι ένας οδικός άξονας που “κόβει” στα δύο την πόλη και δημιουργεί προβλήματα βιωσιμότητας στην πόλη. Για ποιον είναι το καλό; Για την κοινωνία; Για κάποιες εταιρείες; Θα προσπαθήσουμε το καλό να είναι για την κοινωνία».

Αναφερόμενος στην επόμενη ημέρα ο δήμαρχος Ηρακλείου τόνισε: «Ο τουρισμός θα αναπτυχθεί πάρα πολύ. Θα πρέπει να χαρτογραφήσουμε τις ροές και να έχουμε κάνει τις κατανομές μας». Επεσήμανε, δε, ότι «ως δημοτική αρχή μας απασχολεί η φέρουσα ικανότητα του Ηρακλείου. Το Ηράκλειο δεν είναι ένα τουριστικό χωριό, ούτε μπορεί να γίνει. Προφανώς και δεν θα φτιάξουμε ένα σκηνικό για τους τουρίστες. Η πόλη έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, έχει υστερήσεις αλλά έχει και δυνατότητες. Το Ηράκλειο έχει την Κνωσό, έχει τα Ενετικά τείχη, έχει μεγάλες συνεδριακές υποδομές και σοβαρές αθλητικές υποδομές, έχει γαστρονομική ταυτότητα. Έχουμε εργαλεία και έχουμε τον Αναπτυξιακό μας Οργανισμό και θα προχωρήσουμε και στην ανάπτυξη του DMMO».

Γιώργης Μαρινάκης: Ο τουρισμός χρειάζεται έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό

«Και το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο στραγγαλίζονται από την ανάπτυξη του ΒΟΑΚ. Έχουμε μετρήσει την ανθεκτικότητα των υποδομών και τη χωρητικότητα του προορισμού; Είναι άμετρη η εξάπλωση. Όλοι οι Έ λληνες και όλοι οι Κρητικοί θα γίνουμε μικροξενοδόχοι εις βάρος των κατοίκων που αδυνατούν να βρουν κατοικίες για να ζήσουν, εις βάρος της φιλοξενίας γιατρών και δασκάλων», τόνισε από την πλευρά του στο χαιρετισμό του ο δήμαρχος Ρεθύμνου και πρόεδρος της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ), Γιώργης Μαρινάκης.

«Η Κρήτη δεν έχει νερό και πρέπει να το δούμε όλοι μαζί. Ο πρόεδρος της TUI είπε πρόσφατα ότι μπορεί να γίνει εξοικονόμηση κατά 30% από τους τουρίστες, αλλά μήπως τη μεγαλύτερη σπάταλη την κάνουμε εμείς και δεν το βλέπουμε; Ο φυσικός πόρος όσο πάμε πιο ανατολικά στην Κρήτη είναι πιο σπάνιος. Χρειάζεται ένας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, προσέθεσε.

Χορηγοί της ημερίδας είναι η Παγκρήτια Τράπεζα, η SKY express και η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Το συνέδριο πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.