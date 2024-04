Συνέδριο για τον Τουρισμό: Οι βιώσιμες υποδομές στον τουρισμό και τα ποιοτικά πλεονεκτήματα της Κρήτης ως προορισμού

Οι βιώσιμες υποδομές στον τουρισμό και τα ποιοτικά πλεονεκτήματα της Κρήτης ως προορισμού βρέθηκαν στο επίκεντρο της α’ ενότητας του συνεδρίου «Ελληνικός Τουρισμός, μια Εθνική Υπόθεση! Προορισμός Κρήτη!», το οποίο πραγματοποιείται στο Ηράκλειο Κρήτης υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) και το οποίο συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting Firm.

Της Εύας Οικονομάκη

Στα χαρακτηριστικά που απαιτείται να έχει ένας τουριστικός προορισμός αναφέρθηκε ο Κυριάκος Γ. Κώτσογλου, αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Περιφέρεια Κρήτης. «Ένας προορισμός πρέπει να είναι διάσημος. Πρέπει να είναι ποικιλόμορφος, πρέπει να είναι πράσινος, ανθεκτικός για να ξεπερνάει προβλήματα όπως η πανδημία, πρέπει να είναι έξυπνος για να προσελκύσει τη νέα γενιά, πρέπει να είναι συνεργατικός και ολιστικός και πρέπει να μπορεί να συνδέει πράγματα. Η Κρήτη πρέπει να είναι διάσημη», τόνισε χαρακτηριστικά ο Κ. Κώτσογλου.

Εστιάζοντας στο βασικό πλεονέκτημα του νησιού, ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Περιφέρεια Κρήτης επεσήμανε μεταξύ άλλων: «Η Κρήτη έχει ποικιλομορφία από τον Ψηλορείτη μέχρι τον Νότο και την ενδοχώρα. Πρέπει να εστιάσουμε σε αυτά που μας κάνουν καλύτερους». Μιλώντας, αντίστοιχα, για το βασικό μειονέκτημα του νησιού, τόνισε: «Οι υποδομές είναι το βασικό μας πρόβλημα. Όταν το 50% του ΑΕΠ είναι τουρισμός, τότε το πεζοδρόμιο είναι τουρισμός. Ένας ΒΟΑΚ δεν είναι ένας δρόμος, είναι ένα αναπτυξιακό εργαλείο. Είναι δυνατόν να έχουμε τουρισμό χωρίς βιολογικό καθαρισμό και στερεά απόβλητα; Είναι δυνατόν να είμαστε στην Ευρώπη και να προσφέρουμε χειρότερες υποδομές στον ταξιδιώτη από αυτές που έχει στη χώρα του;».

Από την πλευρά του ο Νίκος Χαλκιαδάκης, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου είπε: «Ο κλάδος του τουρισμού σίγουρα είναι ευχαριστημένος, αλλά σίγουρα λείπουν οι υποδομές. Αυτή τη στιγμή η Κρήτη είναι Νο3 παγκοσμίως σε επίπεδο υποδομών ξενοδοχείων. Τώρα το πρόβλημα το μεγάλο είναι οι υποδομές. Υπολογίζω ότι από το 2027 και πέρα θα είναι η χρυσή δεκαετία της Κρήτης. Υπολογίζουμε διπλασιασμό αφίξεων, αλλά στόχος είναι ο ποιοτικός τουρισμός».

Αναφορικά με την ανάδειξη της Κρήτης ως 12μηνου προορισμού ο Ν. Χαλκιαδάκης είπε: «Για να έχουμε τουρισμό 12 μήνες πρέπει αρχικά να μιλήσουμε με τους tour operators που είναι οι βασικοί μας συνεργάτες. Τα αεροπλάνα -πρέπει να έρχονται κατά 70%-80% γεμάτα. Οι τιμές πρέπει να είναι καλύτερες από την Τουρκία. Οι δύο ελληνικές εταιρείες, η SKY express και η Aegean μπορούν αν βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν πολλά που μπορεί να κάνει κάποιος στην Κρήτη».

Για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συμβολή του τραπεζικού τομέα σε αυτή την κατεύθυνση μίλησε από την πλευρά του ο Σεραφείμ Χρυσικός, Chief Corporate Officer – μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής της Παγκρήτιας Τράπεζας.

«Η στήριξη των ελληνικών τραπεζών στον τουρισμό είναι αδιαπραγμάτευτη. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν χρηματοδοτήσει με αρκετά δισεκατομμύρια τον κλάδο ακόμη και μέσα στην κρίση. Οι τράπεζες καθ’ υπερβολή ενδιαφέρονται ίσως περισσότερο για τη βιωσιμότητα του κλάδου. Στην Παγκρήτια Τράπεζα το 30% του χαρτοφυλακίου αφορά τον κλάδο της φιλοξενίας. Αναπτυσσόμαστε και χρηματοδοτούμε έργα όπως είναι η μαρίνα Ναυπλίου, χρηματοδοτούμε το πρώτο branded ξενοδοχείο στη Χαλκιδική από τη Hyatt. Σε όρους ESG, καλούμαστε να εκπαιδεύσουμε τις επιχειρήσεις, γιατί σε πολλές περιπτώσεις τα επιτόκια πριμοδοτούνται εάν οι επιχειρήσεις αυξάνουν το αποτύπωμά τους στο “πράσινο”», τόνισε και προσέθεσε: «Το brand name της Κρήτης είναι μεταξύ των ισχυρότερων παγκοσμίως. Η απεμπόληση των φοβικών συνδρόμων για επενδύσεις σε γκολφ έχει βελτιώσει τη δυνατότητα στην Κρήτη να γίνει ένας τουριστικός προορισμός και να θωρακιστεί απέναντι σε οποιαδήποτε πρόκληση. Όσο περισσότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά έχει ένας προορισμός, τόσο πιο άνετα μας κάνει να αισθανόμαστε στο κομμάτι της χρηματοδότησης».

Αναφερόμενος στη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ο Σεραφείμ Χρυσικός επεσήμανε: «Η κρίση έχει αφήσει σύνδρομα στις τράπεζες που προσπαθούμε να ξεπερνάμε. Ως τράπεζα μικρή που μεγαλώνουμε έχουμε στο DNA μας τη μικρομεσαία επιχείρηση. Δεν φοβόμαστε να επενδύσουμε στη μικρομεσαία επιχείρηση».

Στις βασικές πηγές τουρισμού της Κρήτης εστίασε από την πλευρά του ο Γεώργιος Πλιάκας, αερολιμενάρχης Ηρακλείου. «Τα τελευταία 10 χρόνια οι αφίξεις έχουν αυξηθεί στο 69,4%. Οι χώρες είναι σχεδόν οι ίδιες. Η βασική αγορά είναι η γερμανική, ακολουθούν η βρετανική και η γαλλική. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί οι αφίξεις από την Πολωνία και τα 3-4 τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει πτήσεις από το Καζακστάν», τόνισε. «Δεν μπορούμε να ζητάμε αύξηση τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Δεν μπορεί ένα αεροδρόμιο να δουλεύει 3 μήνες στους 12, δεν βγαίνει και οικονομικά», προσέθεσε.

Τη συζήτηση συντόνισε ο εκδότης και διευθυντής της Realnews και πρόεδρος της ΕΙΗΕΑ, Νίκος Χατζηνικολάου.

