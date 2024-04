Συνέδριο για τον Τουρισμό – Νίκος Χατζηνικολάου: Η Κρήτη βρίσκεται στην αιχμή της τουριστικής ζήτησης

Στον ρόλο του ελληνικού τουρισμού ως βασικού πυλώνα της οικονομικής και επενδυτικής δραστηριότητας, αλλά και της απασχόλησης στη χώρα μας, καθώς και στη θέση που κατέχει η Κρήτη στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη εστίασε ο εκδότης και διευθυντής της RealNews και πρόεδρος της ΕΙΗΕΑ, Νίκος Χατζηνικολάου κατά τον χαιρετισμό του στο συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός, μια Εθνική Υπόθεση! Προορισμός Κρήτη!», το οποίο πραγματοποιείται στο Ηράκλειο Κρήτης υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) και το οποίο συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting Firm.

Της Εύας Οικονομάκη

«Το 2023, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε αντιμέτωπος με εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες λόγω των φυσικών καταστροφών, των πληθωριστικών πιέσεων και των γεωπολιτικών εντάσεων, ο ελληνικός τουρισμός κατέγραψε νέα, ιστορικά ρεκόρ, τόσο σε αφίξεις όσο και σε εισπράξεις», τόνισε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε: «Οι καλές επιδόσεις του τουρισμού αναμένεται να συνεχιστούν και το 2024, καθώς οι οιωνοί είναι θετικοί. Η χρονιά έχει ξεκινήσει δυναμικά, αν και παραμένουν τα σύννεφα της γεωπολιτικής αβεβαιότητας λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, της κλιματικής κρίσης και της ακρίβειας. H Eλλάδα φαίνεται να κερδίζει συνεχώς έδαφος στις επιλογές των ταξιδιωτών από το εξωτερικό, τόσο από τις παραδοσιακές αγορές όσο και από τις νέες που ανοίγονται».

Αναφερόμενος στη δυναμική της Κρήτης ως τουριστικού προορισμού ο Ν. Χατζηνικολάου είπε: «Η Κρήτη βρίσκεται στην αιχμή της ζήτησης και κατέχει μια περίοπτη θέση. Με την φυσική ομορφιά της, τις σύγχρονες ξενοδοχειακές υποδομές της, την ξεχωριστή γαστρονομία της, τα φημισμένα προϊόντα της, την πλούσια ιστορία και τους αρχαιολογικούς θησαυρούς της έχει διαμορφώσει μια δική της ταυτότητα και αποτελεί πλέον έναν από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για ολόκληρη τη Μεσόγειο. Οι νέες επενδύσεις που υλοποιούνται, αλλά και η κατασκευή εμβληματικών έργων, όπως ο ΒΟΑΚ και το αεροδρόμιο Καστελίου, θα αναβαθμίσουν έτι περαιτέρω το τουριστικό προϊόν του νησιού και θα ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά του στον παγκόσμιο χάρτη της τουριστικής βιομηχανίας».

Ο εκδότης και διευθυντής της RealNews αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και στις προκλήσεις «που λειτουργούν ως τροχοπέδη στην περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη της Κρήτης», εστιάζοντας στην κλιματική αλλαγή και στην έλλειψη προσωπικού, η οποία, όπως τόνισε, «διαταράσσει την εύρυθμη λειτουργία της τουριστικής αγοράς».

Χορηγοί της ημερίδας είναι η Παγκρήτια Τράπεζα, η SKY express και η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Το συνέδριο πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.