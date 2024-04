Δείτε LIVE το Συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός, μια Εθνική Υπόθεση! Προορισμός Κρήτη!»

Δείτε live το συνέδριο με θέμα «Ελληνικός Τουρισμός, μια Εθνική Υπόθεση! Προορισμός Κρήτη!» που πραγματοποιείται σήμερα, Σάββατο 20 Απριλίου 2024, στο ξενοδοχείο Capsis Astoria, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Το συνέδριο, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ, συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting Firm.

Στις εργασίες του συμμετέχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και στελέχη της αγοράς.

Οι ενότητες «Βιώσιμες υποδομές στον Τουρισμό – Τα ποιοτικά πλεονεκτήματα της Κρήτης», «Οικολογία & Μοντέρνος Τουρισμός – Η κρουαζιέρα, το yachting & οι νέες αγορές – Τι αναζητεί ο τουρίστας το 2024;» και «Τα φημισμένα κρητικά προϊόντα & ο Θεματικός Τουρισμός – Προτάσεις & πρωτοβουλίες για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου», θα βρεθούν στο επίκεντρο του συνεδρίου.

