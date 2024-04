Συνέδριο για τον Τουρισμό: Η κρουαζιέρα, το yachting και οι νέες αγορές – Τι αναζητεί ο τουρίστας το 2024;

Η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, με αιχμή την κρουαζιέρα και το yachting, αναδείχθηκε στη β’ ενότητα του συνεδρίου «Ελληνικός Τουρισμός, μια Εθνική Υπόθεση! Προορισμός Κρήτη!», το οποίο πραγματοποιείται στο Ηράκλειο Κρήτης υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) και το οποίο συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting Firm.

Της Εύας Οικονομάκη

«H ενδοχώρα της Κρήτης έχει διατηρήσει τον χαρακτήρα της. Μεγάλο ποσοστό των τουριστών που επισκέπτονται την Κρήτη το καλοκαίρι είναι επαναλαμβανόμενοι ταξιδιώτες και θέλουν να ανακαλύψουν κι άλλα μέρη. Η Κρήτη βάζει συνεχώς κι άλλα όπλα στη φαρέτρα της. Στην Κρήτη υπάρχει πολύ πλούσιο τουριστικό απόθεμα», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Σωκράτης Κεφαλογιάννης, δήμαρχος Ανωγείων και πρόεδρος Α.Κ.Ο.Μ.Μ. – Ψηλορείτης Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. «Οι νέες τεχνολογίες είναι ένα εργαλείο για να δείξουμε ποιοι είμαστε, αλλά αν δεν προσέξουμε μπορεί να έχουν αρνητικά αποτελέσματα». Μπορούμε τα επόμενα 10 χρόνια να αναδείξουμε την Κρήτη ως βιώσιμο προορισμό», προσέθεσε.

Στις δυνατότητες ενίσχυσης του yachting στην Ελλάδα επικεντρώθηκε η Δρ. Ειρήνη Δήμου, πρόεδρος Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. «Στο yachting είμαστε πολύ πίσω στην Ελλάδα σε σχέση με την Τουρκία, την Ιταλία και τη Γαλλία. Είχαμε έσοδα γύρω στα 200 εκατ. ευρώ από το yachting τη στιγμή που για την Ιταλία το αντίστοιχο ποσό ανέρχεται σε 2,5 δισ. ευρώ», τόνισε χαρακτηριστικά, λέγοντας πως παρά το υψηλό ενδιαφέρον που διαπιστώνεται για τη Μεσόγειο ως προορισμό yachting, για την Ελλάδα και την Κρήτη αυτός ο κλάδος παραμένει ανεκμετάλλευτος.

«Υπάρχουν επιμέρους μορφές εναλλακτικού τουρισμού που μπορούμε να επενδύσουμε. Για εμένα μεγάλη σημασία έχει και ο προσβάσιμος τουρισμός. Περίπου 20%-25% των ευρωπαίων έχει κάποιο θέμα που δεν του επιτρέπει να κινηθεί άνετα. Η Κρήτη πάσχει από προσβασιμότητα και όχι μόνο για τις παραλίες, όχι μόνο για τους ταξιδιώτες», επεσήμανε η Δρ. Ειρήνη Δήμου, εστιάζοντας στην ανάγκη παροχής αυθεντικών εμπειριών στον επισκέπτη.

Στις δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες για την ενίσχυση του τουρισμού αναφέρθηκε ο Γεώργιος Σ. Ατσαλάκης, αναπληρωτής καθηγητής – Οικονομολόγος, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης. «Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα δώσει στον τουρισμό τη δυνατότητα να παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες σε όλους τους τομείς του τουρισμού. Επίσης μπορεί να βοηθήσει στον οικολογικό τουρισμό για ανίχνευση πυρκαγιών, για παράδειγμα, σε δύσβατα μονοπάτια. Μέσα στα επόμενα χρόνια θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες, με αιχμή την επαυξημένη πραγματικότητα», είπε χαρακτηριστικά. «Πρέπει να προσέξουμε τις υποδομές εάν θέλουμε να έρχονται οι τουρίστες όλο τον χρόνο, και τον χειμώνα», προσέθεσε, μεταξύ άλλων, ο Γ. Ατσαλάκης.

Στα άμεσα και έμμεσα οικονομικά οφέλη της κρουαζιέρας στην τοπική κοινωνία αναφέρθηκε από την πλευρά του ο Μηνάς Παπαδάκης, διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. «Η κρουαζιέρα συντελεί σημαντικά στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου», είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι κάθε ταξιδιώτης δαπανά κατά μέσο όρο 65 ευρώ στην πόλη χωρίς σε αυτά να περιλαμβάνεται κάποια εκδρομή. «Εστιάζουμε στο home porting κι ευελπιστούμε να αυξήσουμε τον αριθμό αυτό με την λειτουργία του νέου αεροδρομίου», προσέθεσε.

Ο Μ. Παπαδάκης αναφέρθηκε επίσης στο yachting, λέγοντας πως «το Ηράκλειο δεν έχει δική του μαρίνα. Προβλέπεται στο υπάρχον masterplan να δημιουργηθεί μία μικρή μαρίνα με φιλοξενία έως 200 σκαφών». Μάλιστα, αναφερόμενος στο στοίχημα της επόμενης ημέρας, τόνισε: «Το μεγάλο στοίχημα τα επόμενα χρόνια είναι η ανάπτυξη του βιωματικού τουρισμού. Θέλω να ανακοινώσω, επίσης, ότι τον Μάιο του 2025 σε συνεργασία με την περιφέρεια θα διοργανώσουμε το συνέδριο για τα Ποσειδώνια. Επίσης προτείνω, δεδομένου ότι έχουμε χαμηλά τέλη στην κρουαζιέρα και κάποια λιμάνια ιδιωτικοποιούνται, να απελευθερώσουμε τα τέλη σε ό,τι αφορά τα κρουαζιερόπλοια».

Τη συζήτηση συντόνισε η Μαριάνα Πυργιώτη, Co-founder DOME CONSULTING FIRM & Communication Expert.

