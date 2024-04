Συνέδριο για τον Τουρισμό – Όλγα Κεφαλογιάννη: Έρχεται αυστηροποίηση του πλαισίου της αγοράς των βραχυχρόνιων μισθώσεων

Στην αυστηροποίηση του πλαισίου που διέπει την αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων με την επιβολή συγκεκριμένων λειτουργικών προδιαγραφών αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε συνέντευξή της στον εκδότη και διευθυντή της Realnews και πρόεδρο της ΕΙΗΕΑ, Νίκο Χατζηνικολάου, η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, στο πλαίσο του συνεδρίου «Ελληνικός Τουρισμός, μια Εθνική Υπόθεση! Προορισμός Κρήτη!», το οποίο πραγματοποιείται στο Ηράκλειο Κρήτης υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) και το οποίο συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting Firm.

Της Εύας Οικονομάκη

«Σήμερα σε κάποιους προορισμούς έχουμε μεγαλύτερη προσφορά σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης απ’ ό,τι σε ξενοδοχειακές κλίνες. Είναι θετικό ότι το υπουργείο Οικονομικών έχει θέσει φορολογικά μέτρα και θα επιβληθεί και το τέλος της κλιματικής κρίσης. Θα προχωρήσουμε άμεσα ωστόσο ως υπουργείο Τουρισμού και στη ρύθμιση λειτουργικών προδιαγραφών για τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Η βραχυχρόνια μίσθωση έχει δημιουργήσει και κοινωνικό πρόβλημα. Πρέπει να υπάρχει αυστηροποίηση του πλαισίου των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Δεν είναι sharing economy πια, είναι οικονομική δραστηριότητα», είπε χαρακτηριστικά η υπουργός Τουρισμού.

«Ο ελληνικός τουρισμός πρέπει να μπει στη νέα εποχή. «Βλέπουμε ότι κάποιους συγκεκριμένους προορισμούς θα φτάσουμε να τους θεωρούμε κορεσμένους και θα μιλάμε για υπερτουρισμό, τώρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε για υπερτουρισμό στην Ελλάδα. Πρέπει πραγματικά να δούμε τι μας κάνει έναν αυθεντικό προορισμό, έναν ανθεκτικό και έναν ανταγωνιστικό προορισμό. Βλέπουμε πώς προχωράμε με ποιοτική ανάπτυξη του τουρισμού και όχι ποσοτική. Στο τέλος της ημέρας εννοείται μας ενδιαφέρει να μετράμε περισσότερα έσοδα. Άρα πρέπει να δούμε πώς θα ενισχύσουμε τη μέση παραμονή, τη μέση κατά κεφαλή δαπάνη», ανέφερε επίσης η Όλγα Κεφαλογιάννη κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της.

Αναφερόμενη στο Ταμείο Ανάκαμψης, η υπουργός Τουρισμού είπε πως «είναι μεγάλη ευκαιρία και θέλουμε να έχουμε τη μέγιστη απορρόφηση ως υπουργείο. Το μεγαλύτερο έργο που χρηματοδοτείται είναι η αναβάθμιση των λιμένων. Το έργο έχει κλείσει και δεν είχαμε πολλές αιτήσεις από την Κρήτη. Αξιολογούνται αυτή τη στιγμή οι μαρίνες. Το έργο για την αναβάθμιση των χιονοδρομικών κέντρων έχει επίσης κλείσει. Υπάρχουν και έργα που αναμένεται να βγουν προσεχώς. Θέλω να δώσω έμφαση στην προσβασιμότητα των ελληνικών παραλιών. Έχουμε τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουμε χιλιάδες παραλίες ανά τη χώρα. Η Κρήτη αξίζει να χρηματοδοτηθεί και να την προβάλλουμε ως έναν προσβάσιμο προορισμό».

Και συμπλήρωσε: «Σημαντικός στόχος είναι και η διαχείριση των προορισμών μέσω της ανάπτυξης των DMMOs. Έχουμε, όμως, και ένα πολύ μεγάλο έργο για τους εργαζομένους στον τουρισμό και το reskilling και upskilling τους».

Εστιάζοντας στη διασύνδεση τουρισμού και πολιτισμού, η Όλγα Κεφαλογιάννη τόνισε: «Ο πολιτισμός είναι ένας σημαντικός κρίκος στην αλυσίδα της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Όταν λέμε πολιτισμός δεν εννοούμε μόνο τα Μουσεία, αλλά και την άυλη πολιτιστική κληρονομιά. Όλο αυτό μας χαρακτηρίζει γι’ αυτό που είμαστε τώρα. Στη νέα εποχή του ελληνικού τουρισμού, ο πολιτισμός πηγαίνει χέρι-χέρι με τον τουρισμό».

Μάλιστα, με αφορμή τις επικείμενες Ευρωεκλογές η υπουργός Τουρισμού ανέφερε: «Για εμάς πρέπει να υπάρχει στην Ευρωπαϊκή επιτροπή ένα χαρτοφυλάκιο που να έχει μια σύνδεση με τον τουρισμό. Έχουμε ζητήσει να υπάρχει μια ειδική χρηματοδότηση για τον τουρισμό. Και ζητήματα που αφορούν τον τουρισμό να συζητώνται. Στην νέα ημέρα της Ευρώπης επιδιώκουμε ως Ελλάδα να έχουμε ισχυρό ρόλο και λόγο και να αναβαθμιστεί ο τουρισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Η υπουργός Τουρισμού εστίασε επίσης στη διάχυση του τουρισμού σε όλη την Ελλάδα. «Θεσμοθετήσαμε το Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού έτσι ώστε να υπάρχει συνεργασία και να γίνουν συνέργειες μεταξύ τους. Ο τουρισμός δεν πρέπει να αποφασίζεται κεντρικά σε ένα υπουργείο. Θα πρέπει να υπάρχει μια συντονισμένη στρατηγική με βασικούς άξονες που διαχέεται στις περιφέρειες. Ο τουρισμός απαιτεί συντονισμό της κεντρικής εξουσίας με την περιφερειακή διοίκηση, τον ιδιωτικό τομέα και τους εργαζομένους. Πρέπει να κινηθούμε όλοι μαζί στην κατεύθυνση της διάχυσης της τουριστικής προσφοράς σε όλες τις περιφέρειες και καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου».

Σε ό,τι αφορά τη συμβολή της κρουαζιέρας στην ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού, η Όλγα Κεφαλογιάννη επεσήμανε: «Δεν συμβαδίζουν οι αφίξεις των κρουαζιερόπλοιων με τα οφέλη στην ελληνική οικονομία. Αυτό που έχουμε προτείνει είναι να είμαστε πιο αυστηροί στο πλαίσιο λειτουργίας της κρουαζιέρας με την εισαγωγή, για παράδειγμα, του συστήματος berth allocation. Εννοείται ότι θέλουμε και επιδιώκουμε το homeporting. Αυτό έχει οφέλη για τον προορισμό».

