Συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός 2024: Μια Εθνική Υπόθεση» – Κεφαλογιάννη: Στόχος μας η τόνωση της ζήτησης την περίοδο εκτός αιχμής με το «Τουρισμός για όλους»

Την πραγματοποίηση δύο κληρώσεων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» με στόχο την τόνωση της ζήτησης την περίοδο εκτός αιχμής προανήγγειλε η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, κατά τη συνέντευξή της στον εκδότη της Realnews και πρόεδρο της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΙΗΕΑ), Νίκο Χατζηνικολάου στο πλαίσιο του 6ου συνεδρίου «Ελληνικός Τουρισμός 2024: Μια Εθνική Υπόθεση» που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting.

Της Εύας Οικονομάκη

«Πέρυσι βάλαμε αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια και κοινωνικά κριτήρια για το “Τουρισμός για όλους” και απευθύνθηκε σε πάρα πολύ κόσμο. Πολλοί, ωστόσο, δεν εξαργυρώνουν το κουπόνι. Φέτος θα κάνουμε δύο κληρώσεις για να ενισχύσουμε παραπάνω τη ζήτηση στους μήνες εκτός αιχμής», είπε χαρακτηριστικά η υπουργός Τουρισμού.

Στην κατεύθυνση επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, η Όλγα Κεφαλογιάννη εστίασε στη στόχευση του υπουργείου για την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού.

«Η μεγάλη ευκαιρία είναι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», είπε και αναφέρθηκε στη χρηματοδότηση δράσεων για την ενίσχυση των χιονοδρομικών κέντρων και των ορειβατικών καταφυγίων, καθώς και για την αναβάθμιση τουριστικών λιμένων και την ανάπτυξη καταδυτικών πάρκων. Τόνισε δε ότι αξιοποιούνται ψηφιακά εργαλεία για την προβολή της Ελλάδας, ενώ με τη χρήση του ΑΙ δίνεται η δυνατότητα σε κάθε τουρίστα να έχει εξατομικευμένες εμπειρίες.

Σε ό,τι αφορά τις υποδομές, η Όλγα Κεφαλογιάννη σχολίασε πως «πάρα πολλοί δήμοι της χώρας δεν έχουν αναπτύξει υποδομές για να υποστηρίξουν τις υποδομές».

Αναφερόμενη στο νομοσχέδιο του υπουργείου Τουρισμού που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση η υπουργός Τουρισμού τόνισε πως στόχος είναι η θέσπιση minimum λειτουργικών προδιαγραφών και προδιαγραφών ασφαλείας για τα καταλύματα που μισθώνονται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας τύπου Airbnb. Αναφορικά με το νέο σύστημα κατάταξης των ξενοδοχείων με βάση τα κριτήρια βιωσιμότητας, η Όλγα Κεφαλογιάννη επεσήμανε πως πρόκειται για ένα πρωτοπόρο σύστημα κατάταξης που θα καταστήσει την Ελλάδα πρότυπο.

Η υπουργός Τουρισμού μίλησε ακόμη για το στρατηγικό άνοιγμα νέων αγορών για τον ελληνικό τουρισμό, με αιχμή την Ινδία και την Κορέα. Όπως τόνισε, εκτός από την Ινδία, ο σχεδιασμός του υπουργείου Τουρισμού προβλέπει μεγαλύτερη διείσδυση στις ΗΠΑ. «Το 2024 είχαμε τις περισσότερες απευθείας πτήσεις από την Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ. Τώρα επιδιώκουμε να ενισχύσουμε τη συνδεσιμότητά μας και ως εκ τούτου την προσέλκυση τουριστών από τη Δυτική Ακτή», είπε χαρακτηριστικά.

Το συνέδριο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού και με την υποστήριξη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), της Περιφέρειας Αττικής, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Αθηναίων.

Ασημένιος χορηγός είναι ο ΟΛΘ και χορηγοί Eurobank, Aegean, Everest, Manessis Travel, Lamda, Cosmote, Fraport, AIA, HELLENIQ ENERGY.