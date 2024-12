Συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός 2024: Μια Εθνική Υπόθεση!» – Χατζηνικολάου: Η διαμόρφωση ενός ανθεκτικού μοντέλου είναι το μεγάλο στοίχημα

Τον κομβικό ρόλο του ελληνικού τουρισμού ως βασικού πυλώνα της οικονομίας και της απασχόλησης ανέδειξε ο Νίκος Χατζηνικολάου, εκδότης της RealNews και πρόεδρος της ΕΗΙΕΑ, στον χαιρετισμό του στο συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός 2024: Μια Εθνική Υπόθεση!» το οποίο συνδιοργανώνουν οι Next is Now και η Dome Consulting.

Του Θάνου Μωριάτη

Ο κ. Χατζηνικολάου επισήμανε ότι ο ελληνικός τουρισμός έχει εισέλθει σε τροχιά δυναμικής ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια, παρά τις προκλήσεις που προέκυψαν από φυσικές καταστροφές, γεωπολιτικές εντάσεις και τις πληθωριστικές πιέσεις. Όπως ανέφερε, το 2024 έκλεισε με ισχυρές επιδόσεις, με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις να αυξάνονται κατά 4,1% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 18,8 δισ. ευρώ στο διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, ενώ οι αφίξεις κατέγραψαν αύξηση 9,3%, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας.

Παρά την ανοδική πορεία, ο κ. Χατζηνικολάου τόνισε την ανάγκη για συνεχή επαγρύπνηση και στρατηγική σκέψη. «Το μεγάλο στοίχημα για τον ελληνικό τουρισμό», υπογράμμισε, «είναι η διαμόρφωση ενός ανθεκτικού μοντέλου που θα εγγυάται τη βιώσιμη ανάπτυξη». Ένα μοντέλο που θα προστατεύει τόσο τους τουρίστες όσο και τις τοπικές κοινωνίες από τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, θα βασίζεται σε σύγχρονες υποδομές, θα δημιουργεί νέες εμπειρίες για τους επισκέπτες και θα ενισχύει την τοπική ευημερία με σταθερές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Στη διάρκεια του συνεδρίου, το οποίο φιλοξενεί κορυφαίους κυβερνητικούς παράγοντες, ειδικούς και στελέχη της τουριστικής βιομηχανίας, αναμένεται να αναλυθούν οι τάσεις, οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται για τον κλάδο. Ο κ. Χατζηνικολάου κατέληξε τονίζοντας ότι ο τουρισμός δεν είναι απλώς μια οικονομική δραστηριότητα, αλλά μια εθνική υπόθεση, που μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου και ανθεκτικού μέλλοντος για τη χώρα μας.

