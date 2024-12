Συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός 2024: Μια Εθνική Υπόθεση» – Χαρδαλιάς: Ο ελληνικός τουρισμός είναι πράγματι μια εθνική υπόθεση

Τον καίριο ρόλο του ελληνικού τουρισμού ως μοχλού ανάπτυξης και προβολής της χώρας σε διεθνές επίπεδο ανέδειξε ο Νίκος Χαρδαλιάς, Περιφερειάρχης Αττικής, στον χαιρετισμό του στο συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός 2024: Μια Εθνική Υπόθεση» που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting.

Του Θάνου Μωριάτη

«Ο ελληνικός τουρισμός είναι πράγματι μια εθνική υπόθεση», τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς, υπογραμμίζοντας την άμεση συμβολή του κλάδου στην ενίσχυση του ΑΕΠ και την προβολή της Ελλάδας παγκοσμίως. Όπως ανέφερε, η Περιφέρεια Αττικής διαδραματίζει κομβικό ρόλο στο παρόν και το μέλλον του τουρισμού, με την Αθήνα να αποτελεί έναν μοναδικό και ελκυστικό προορισμό.

Ο κ. Χαρδαλιάς, ωστόσο, έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι η Αττική δεν περιορίζεται μόνο στην Αθήνα. «Προωθούμε μια νέα φιλοσοφία», δήλωσε. «Δεν μας αρκεί να είναι η Αττική απλώς μια στάση για κάποιον άλλο προορισμό. Στόχος μας είναι να την αναδείξουμε ως τελικό προορισμό, και αυτό ακριβώς κάνουμε».

Αναφερόμενος στις δράσεις της Περιφέρειας, σημείωσε την ψηφιακή καμπάνια που βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγορές όπως η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία, με στόχο την προώθηση της Αττικής ως χριστουγεννιάτικου προορισμού. Ήδη, όπως επεσήμανε, καταγράφονται αυξήσεις στις αφίξεις.

«Πιστεύουμε βαθύτατα ότι η Κεντρική Αττική πρέπει να είναι πρωταγωνίστρια», τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς, αναφέροντας τις δράσεις για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Η Περιφέρεια εστιάζει στα πλεονεκτήματά της, όπως ο πολιτισμός, η γαστρονομία, το μεσογειακό κλίμα, η Αθηναϊκή Ριβιέρα, ο οινοτουρισμός, και πολλά άλλα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη διαφύλαξη των πολιτιστικών θησαυρών της Αττικής, χαρακτηρίζοντάς την «ύψιστο καθήκον». Κλείνοντας, ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι η Αττική δεν είναι μόνο μια περιοχή πλούσια σε ιστορία, αλλά και ένας σύγχρονος, ολοκληρωμένος προορισμός με τεράστιες προοπτικές.

Το συνέδριο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και με την υποστήριξη του Ελληνικός Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) , της Περιφέρειας Αττικής, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, του FilmOffice της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και του Δήμου Αθηναίων.

