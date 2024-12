Συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός 2024: Μια Εθνική Υπόθεση» – Τζιτζικώστας: Ο τουρισμός ως ευρωπαϊκή υπόθεση και στρατηγική προτεραιότητα

Τη σημασία του τουρισμού ως ευρωπαϊκή προτεραιότητα και την ανάγκη για συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπογράμμισε ο Απόστολος Τζιτζικώστας, Επίτροπος της Ελλάδας για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό, κατά τον χαιρετισμό του στο συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός 2024: Μια Εθνική Υπόθεση» το οποίο συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting.

Του Θάνου Μωριάτη

Ο κ. Τζιτζικώστας, ανέδειξε τον κεντρικό ρόλο που κατέχει ο κλάδος όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη. «Ο τουρισμός πλέον είναι και ευρωπαϊκή υπόθεση», τόνισε, σημειώνοντας ότι απασχολεί περισσότερους από 20 εκατομμύρια εργαζομένους, ενώ λειτουργεί ως γέφυρα που ενώνει ανθρώπους και τόπους, επηρεάζοντας την καθημερινότητά μας.

Ο Επίτροπος ανέφερε ότι στόχος της Ε.Ε. είναι η διατήρηση της Ευρώπης ως του πρώτου τουριστικού προορισμού στον κόσμο. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, προανήγγειλε την παρουσίαση μιας σύγχρονης στρατηγικής για τον τουρισμό το επόμενο διάστημα, που θα περιλαμβάνει ουσιαστικές απαντήσεις στις προκλήσεις του μέλλοντος.

«Κλειδί για την επιτυχία είναι η συνεργασία», υπογράμμισε, εξηγώντας ότι μόνο μέσα από συλλογική προσπάθεια μπορούν να επιτευχθούν βιώσιμα αποτελέσματα και λύσεις που θα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες της τουριστικής αγοράς και των πολιτών.

Το συνέδριο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και με την υποστήριξη του Ελληνικός Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), της Περιφέρειας Αττικής, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, του FilmOffice της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και του Δήμου Αθηναίων.

