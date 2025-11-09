Η ακρίβεια χτύπησε και τα γλυκά – «Θα κάνουμε την υπέρβαση» λένε οι ζαχαροπλάστες

Προσπάθεια να συγκρατήσουν τις τιμές των χριστουγεννιάτικων γλυκών κάνουν από τώρα οι ζαχαροπλάστες, καθώς η αύξηση στις πρώτες ύλες αναμένεται να ανεβάσει το κόστος σε μπισκότα, κέικ και βασιλόπιτες. Πολλοί καταναλωτές δηλώνουν ότι θα φτιάξουν μόνοι τους τα παραδοσιακά γλυκά στο σπίτι, ενώ άλλοι, όπως λένε, θα περιοριστούν σε μικρότερες ποσότητες από τα ζαχαροπλαστεία. Τα χριστουγεννιάτικα μπισκότα, τα κέικ και τα σιροπιαστά έχουν πάντως την τιμητική τους την περίοδο των εορτών.

Αν και τα Χριστούγεννα αργούν ακόμα, τα ζαχαροπλαστεία έχουν ήδη γεμίσει με τις πρώτες γλυκές λιχουδιές, ωστόσο οι καταναλωτές παραμένουν συγκρατημένοι. «Όλοι δυσκολευόμαστε και προσπαθούμε να μη μας ξεφύγει τίποτα και να μην υπερβούμε κατά πολύ τον όποιο προϋπολογισμό έχουμε. Θα προσπαθήσουμε να μην κάνουμε καμία έκπτωση στην ποιότητα, θα κάνουμε τη μικρή υπέρβαση», αναφέρει επαγγελματίας του χώρου.

Την ίδια ώρα, αρκετοί επισημαίνουν ότι υπάρχει και κόσμος που αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες, καθώς τα έξοδα έχουν πολλαπλασιαστεί. «Τώρα, εκεί που θα υπάρχει σίγουρα διαφοροποίηση, είναι σε κάποια σοκολατένια γλυκά, και αυτό γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι το κακάο έχει ράλι, η σοκολάτα έχει ράλι, έχει τριπλασιαστεί η τιμή», λένε οι ζαχαροπλάστες, υπογραμμίζοντας ότι οι αυξήσεις σε βούτυρο, γάλα, κακάο και το υψηλό κόστος ενέργειας αναμένεται να επηρεάσουν τις τελικές τιμές.

Οι αυξήσεις που θα περάσουν στα προϊόντα εκτιμάται πως θα κυμανθούν από 8% έως 10%. «Τα βούτυρα, όλα τα γαλακτοκομικά, καταλαβαίνουμε, το γνωρίζει ο κόσμος, ότι όλα έχουν αυξηθεί. Θα φροντίσουμε όσο μπορούμε να κρατήσουμε κάποιες τιμές στα περσινά επίπεδα, αλλά θα υπάρχει μια αύξηση 7-8%», σημειώνουν οι επαγγελματίες, προσθέτοντας ότι οι πελάτες ήδη ρωτούν με αγωνία για τις φετινές τιμές. «Έρχονται με αγωνία: “Πόσο θα έχετε φέτος τη βασιλόπιτα; Πόσο θα έχετε τα μελομακάρονα;”».

Παράλληλα, αρκετοί καταναλωτές φαίνεται πως φέτος θα συνδυάσουν τη σπιτική παρασκευή με τις αγορές από το ζαχαροπλαστείο, ώστε να μειώσουν τα έξοδά τους. «Τα φτιάχνω στο σπίτι όλα —και τσουρέκια και τέτοια— για τα παιδιά», λέει μια καταναλώτρια, ενώ μια άλλη προσθέτει: «Τα φτιάχνω μόνη μου τώρα. Τα πατροπαράδοτα! Μελομακάρονα, κουραμπιέδες, τέτοια».

Πολλοί ζαχαροπλάστες πάντως δηλώνουν αποφασισμένοι να απορροφήσουν μέρος των αυξήσεων προκειμένου να κρατήσουν την πελατεία τους, γνωρίζοντας ότι η περίοδος των εορτών αποτελεί κρίσιμο στοίχημα για τα καταστήματά τους.

