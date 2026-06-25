«Εσύ τι θα άλλαζες στο στεγαστικό;» – Το βίντεο της Δόμνας Μιχαηλίδου στα social media

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Oικονομία

Δόμνα Μιχαηλίδου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα βίντεο με τίτλο «Εσύ τι θα άλλαζες στο στεγαστικό; » ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Ιnstagram η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.
  • Πολίτες που απάντησαν στο ερώτημα της υπουργού ζήτησαν μεταξύ άλλων «πιο φθηνά ενοίκια», «να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια» και «να σκάσει η φούσκα ακινήτων».
  • Η κ. Μιχαηλίδου τόνισε πως «για πρώτη φορά η άποψη σου για το στεγαστικό μπορεί να ακουστεί» και κάλεσε τους πολίτες να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση στο opengov.gr μέχρι τις 3 Ιουλίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα βίντεο με τίτλο «Εσύ τι θα άλλαζες στο στεγαστικό; » ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Ιnstagram η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Tις απαντήσεις σε ερώτημα αυτό, έδωσαν κάποιοι πολίτες:

  • «Πρέπει να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια » είπε μια κυρία προτείνοντας μια λύση για το στεγαστικό.
  • «Ένας κρατικός έλεγχος στο ταβάνι που μπορούν να σου ζητήσουν ενοίκιο » είπε από πλευρά της μια νεαρή.
  • «Πιο φθηνά ενοίκια » δήλωσε μια άλλη κυρία.
  • «Να φτιάξουν Κοινωνικές Κατοικίες » επεσήμανε ένας άλλος νεαρός
  • «Να μην βρίσκουμε χρέπια πανάκριβα» δήλωσε μια κυρία.
  • «Να σκάσει η φούσκα ακινήτων » είπε ένας άλλος κύριος

«Για πρώτη φορά η άποψη σου για το στεγαστικό μπορεί να ακουστεί. Eδώ που παίρνονται οι αποφάσεις. Αυτό ακριβώς είναι η Δημόσια Διαβούλευση και αυτή είναι η Εθνική Στρατηγική για τη  στέγαση, το σχέδιο της χώρας μας για το πώς οι  Έλληνες θα βρουν προσιτή στέγαση τα επόμενα χρόνια  που είναι 120 ..121 σελίδες! » τόνισε η  κ. Μιχαηλίδου.

«Μέχρι τις 3 Ιουλίου θέλουμε να μπεις, να τη διαβάσεις και να γράψεις τα σχόλια και τις προτάσεις σου . Εμείς τα εξετάζουμε ένα προς ένα και διαμορφώνουμε ανάλογα σχέδιο. Το στεγαστικό μας αφορά όλους  και μπορείς με άμεσο τρόπο να επηρεάσεις μια πολιτική  που αφορά στην καθημερινότητα σου. Μπες στο opengov.gr στη δημόσια διαβούλευση και γίνει και εσύ μέρος της λύσης » συμπλήρωσε.

 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nadia Boule (@nadiaboule)

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