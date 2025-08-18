ΕΣΠΑ: Δράσεις για ανέργους και μικρές επιχειρήσεις- Οι δικαιούχοι, οι προϋποθέσεις και οι προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων

Με νέες σημαντικές δράσεις του ΕΣΠΑ αλλά και πολλές που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, στόχος είναι η στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως είναι οι άνεργοι. Μάλιστα σε αρκετά από τα προγράμματα που «τρέχουν» έχουν δοθεί παρατάσεις στις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν το ΕΣΠΑ και παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, οι συνολικές προσκλήσεις ανέρχονται ήδη στο 76% του συνολικού προϋπολογισμού, οι εντάξεις στο 64,2% και οι συμβάσεις στο 45,2%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ υλοποιείται η εκπόνηση τοπικών σχεδίων δράσης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GRecoIslands για 39 μικρά νησιά με έως 3.500 κατοίκους

Ειδικότερα, μέσω της συγκεκριμένης στάσης οι δήμοι των μικρών νησιών, που θα συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία Greco Islands θα εκπονήσουν αναλυτικά τα Τοπικά Σχέδια Δράσης τους, στα οποία θα αποτυπώνεται το όραμα, η στρατηγική και το επιχειρησιακό σχέδιο κάθε νησιού για:

την ενεργειακή μετάβαση,

τη βιώσιμη διαχείριση πόρων,

την προστασία του περιβάλλοντος,

την πράσινη επιχειρηματικότητα και καινοτομία,

τον ψηφιακό μετασχηματισμό και

την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού.

Το enikonomia σας παρουσιάζει ορισμένα από τα σημαντικότερα προγράμματα, με τους δικαιούχους, το ύψος των επιδοτήσεων και τις προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων.

*Δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης, πιστοποίησης που στοχεύουν στη μείωση ανεργίας, αύξηση απασχόλησης στην Κεντρική Μακεδονία

Η δράση αφορά την ενίσχυση των δεξιοτήτων ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα καθώς και απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε κλάδους της περιφερειακής οικονομίας με αναπτυξιακή δυναμική και προοπτικές απασχόλησης.​

Η Δράση περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες: *Επαγγελματική Συμβουλευτική με το ωριαίο κόστος ατομικής Συμβουλευτικής Υποστήριξης προσδιορίζεται από 25 έως 35 ευρώ.

*Επαγγελματική Κατάρτιση (Θεωρητική Κατάρτιση και Πρακτική Άσκηση) με την ωριαία αμοιβή ανά καταρτιζόμενο να ορίζεται από 3,5 έως 5,5 ευρώ εξ αποστάσεως και από 5,3 έως 7 ευρώ δια ζώσης και ανάλογα με το επίπεδο εξειδίκευσης του αντικειμένου κατάρτισης ή εφόσον συντρέχουν άλλες ιδιάζουσες συνθήκες υλοποίησης του Προγράμματος, κατάλληλα τεκμηριωμένες από τον Δικαιούχο.

Η δράση απευθύνεται στην Κεντρική Ένωση Επιμελητήριων Ελλάδος, στο Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, στο Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, στο Ινστιτούτο Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ – Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος​

Η περίοδος υποβολής είναι από 25 Αυγούστου έως 31 Οκτωβρίου. Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 10 εκατ. ευρώ.

*Εκσυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας 2025

Το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να ανακοινωθεί η έναρξη υποβολής των αιτήσεων για το πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας 2025»

Πρόκειται για μια δράση με στόχο την υποστήριξη διαδικασιών για το μετασχηματισμό των επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας προς περισσότερο βιώσιμα, καινοτόμα και αποδοτικά επιχειρηματικά μοντέλα, που συντελούν στην προστασία του περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση κόστους και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, αναπτύσσοντας την εξωστρέφεια.

Στόχοι της υπό σχεδίαση δράσης είναι:

​Οικονομική Ανάπτυξη: Η ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για τους ντόπιους επιχειρηματίες και προσελκύοντας επενδύσεις.

Η ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για τους ντόπιους επιχειρηματίες και προσελκύοντας επενδύσεις. Καινοτομία και Ψηφιακή Μετάβαση : Η πρωτοβουλία ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν καινοτόμες πρακτικές και να επενδύσουν στην ψηφιακή μετάβαση, ώστε να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους στην εθνική και διεθνή αγορά.

: Η πρωτοβουλία ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν καινοτόμες πρακτικές και να επενδύσουν στην ψηφιακή μετάβαση, ώστε να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους στην εθνική και διεθνή αγορά. ​Αειφόρος Ανάπτυξη: Η χρηματοδότηση θα υποστηρίξει έργα που προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη, με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ενεργειακή απόδοση.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρές επιχειρήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι ως υφιστάμενες νοούνται οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μια πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.​

Οι επιστήμονες ελεύθεροι επαγγελματίες που θα ενταχθούν στη δράση μπορούν να επιδοτηθούν έως το 50% της συνολικής επένδυσης που θα υλοποιήσουν.

Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 23 εκατ. ευρώ.

*Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Έως 9 Οκτωβρίου έχουν προθεσμία μικρομεσαίες εξαγωγικές επιχειρήσεις να υποβάλλουν αιτήσεις στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» συνολικού προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να ενισχυθούν για να τυποποιήσουν προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, να δημιουργήσουν την «ταυτότητα» των προϊόντων τους και φυσικά να στηριχθεί η προβολή των προϊόντων στο εξωτερικό. Οι επιχειρήσεις που μπορούν να ενταχθούν είναι υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με ΚΑΔ μεταποιήσεως και συνοδευτικών υπηρεσιών. Το ποσοστό της επιχορηγήσεως ξεκινά από το 40% και μπορεί να αυξάνεται έως και το 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού εφόσον πιστοποιείται αύξηση των εξαγωγών της επιδοτούμενης επιχειρήσεως. Το ποσό της ενίσχυσης κυμαίνεται από 80.000 έως 200.000 ευρώ. Επίσης η ​​​​Δράση ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, την ένταξή τους σε διεθνείς αλυσίδες αξίας και την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των παραγόμενων προϊόντων τους, μέσω και της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται εκτός ελληνικής επικράτειας στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.​

Ενίσχυση παραγωγικών επενδύσεων για την προσαρμογή, εκσυγχρονισμό και ανάκαμψη στην Αττική

Μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού μπορούν οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για να ενταχθούν στην δράση που στοχεύει στην στήριξη επενδυτικών σχεδίων για τον τεχνολογικό τους μετασχηματισμό, την εξωστρέφεια, την αναβάθμιση των προϊόντων, υπηρεσιών, δραστηριοτήτων τους, τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων παραγωγής τους, μέσω αξιοποίησης και ανάπτυξης σύγχρονων τεχνολογιών, μεθόδων και εργαλείων καθώς και υποδομών και βέλτιστων πρακτικών σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.

Με τη συγκεκριμένη δράση επιδιώκεται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας και η υποστήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Αττικής στον εκσυγχρονισμό τους και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, μέσω της εισαγωγής τεχνολογικής και οργανωσιακής καινοτομίας. Επίσης επιδιώκεται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών και η αύξηση της απασχόλησης.

Η δημόσια δαπάνη για όλα τα επενδυτικά σχέδια ανέρχεται στο 50% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από ιδιωτική συμμετοχή.

Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να αυξηθεί κατά 10% κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως για παράδειγμα η περιοχή στην οποία έχει έδρα η επιχείρηση. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000 έως 200.000 ευρώ.

Αφετηρία Καινοτομίας και Εξωστρέφειας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Έως τις 15 Σεπτεμβρίου έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για να ενταχθούν στο πρόγραμμα προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ. Η δράση απευθύνεται σε νέες και υπό σύσταση, μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους κλάδους στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, καθώς και παροχής υπηρεσιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους από 25.000 έως 500.000 ευρώ. Το ποσοστό της επιδότησης φτάνει έως το 50% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.

Κλειδί προόδου: Καινοτομία, Εξωστρέφεια και Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Μέχρι 15 Σεπτεμβρίου μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για να ενταχθούν στο πρόγραμμα, προϋπολογισμού 140 εκατ. ευρώ, υφιστάμενες, μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους κλάδους στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, λιανικού και χονδρικού εμπορίου καθώς και παροχής υπηρεσιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Αναλυτικότερα ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους από 25.000 έως 500.000 ευρώ. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται έως 50% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.

Ενίσχυση παραγωγικών επενδύσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από νέες και υπό σύσταση ΜΜΕ

Μέχρι 10 Σεπτεμβρίου έχουν προθεσμία να ενταχθούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην δράση «Ενίσχυση παραγωγικών επενδύσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από νέες και υπό σύσταση ΜΜΕ» προϋπολογισμού 14,5 εκατ. ευρώ.

​Στόχος της δράσης είναι ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων, που θα υλοποιηθούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, προκειμένου να επιτευχθεί η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Περιφέρειας καθώς και η αύξηση της απασχόλησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ν​έες και υπό σύσταση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις,

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 600.000 έως και 5 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι μόνο οι Δήμοι Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Τρίπολης και Οιχαλίας θα έχουν Ποσοστό Ενίσχυσης για πολύ μικρές και μικρές Επιχειρήσεις έως 70% και για μεσαίες Επιχειρήσεις έως 60%.

Όλοι​​​ οι υπόλοιποι Δήμοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου των Νομών Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας θα έχουν Ποσοστό Ενίσχυσης για πολύ μικρές και μικρές Επιχειρήσεις έως 60% και για μεσαίες Επιχειρήσεις έως 50%.​​

Ερευνώ στην Ήπειρο

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν την δυνατότητα επιχειρήσεις να ενταχθούν στη δράση «Ερευνώ στην Ήπειρο». Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που αφορά την προώθηση συνεργασιών και συμπράξεων μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών και η υποστήριξη υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Ηπείρου, που επενδύουν στην έρευνα και στην καινοτομία, για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία προγραμματίζουν να διαθέσουν στην αγορά.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε ερευνητικού σχεδίου θα πρέπει να είναι ανάλογος με το επιδιωκόμενο ερευνητικό αντικείμενο και μπορεί να κυμαίνεται από 50.000 έως 300.000 ευρώ ή έως 400.000 ευρώ εφόσον συμμετέχουν 2 επιχειρήσεις και παραπάνω.

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί ο συνολικός προϋπολογισμός των επιχειρήσεων να είναι μεγαλύτερος ή ίσος με 30% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου και κάθε επιχείρηση θα πρέπει να έχει ουσιαστική συμμετοχή στο έργο με τουλάχιστον 15% του συνολικού προϋπολογισμού.