e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Τελευταία ημέρα πληρωμών σήμερα

Σήμερα, 19 Ιουνίου, ολοκληρώνεται μια σειρά πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ. Ο e-ΕΦΚΑ καταβάλλει 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους για εφάπαξ, ενώ η ΔΥΠΑ πληρώνει συνολικά 35.200.000 ευρώ σε 47.200 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας, άδεια μητρότητας, επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης και προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

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Oικονομία

πληρωμές
Photo: Freepik
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σήμερα, 19 Ιουνίου ολοκληρώνεται το μπαράζ πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.
  • Ο e-ΕΦΚΑ καταβάλλει 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
  • Από την ΔΥΠΑ πληρώνονται 17.000.000 ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σήμερα, 19 Ιουνίου ολοκληρώνεται το μπαράζ πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Αναλυτικά:

Ο e-ΕΦΚΑ καταβάλλει έως σήμερα 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ πληρώνονται:

  • 17.000.000 ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για επιδόματα  ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 2.200.000 ευρώ σε 3.700 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
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