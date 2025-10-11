e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου

Εύη Κατσώλη

οικονομία

πληρωμές

Από τις 13 έως τις 17 Οκτωβρίου 2025, θα καταβληθούν συνολικά 66.745.500 ευρώ σε 51.499 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

  • Την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 162.500 ευρώ σε 148 δικαιούχους παροχών του πρώην ΟΑΕΕ.
  • Από τις 13 έως τις 17 Οκτωβρίου, θα δοθούν 17.000.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ παροχές.

Πληρωμές από ΔΥΠΑ

Από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) θα πραγματοποιηθούν οι εξής πληρωμές:

  • 25.000.000 ευρώ σε 41.500 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.
  • 4.000.000 ευρώ σε 4.800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας
  • 19.000.000 ευρώ σε 1.800 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.500.000 ευρώ σε 2.500 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
  • 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

Αυτές οι πληρωμές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των καθορισμένων ενισχύσεων κοινωνικού και εργασιακού χαρακτήρα, με σκοπό την υποστήριξη των πολιτών και την τόνωση της απασχόλησης.

