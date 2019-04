Τα πάθη του Ιησού στη "μεγάλη οθόνη" – ΒΙΝΤΕΟ

Τα πάθη του Χριστού έχουν δώσει έμπνευση σε σημαντικούς σκηνοθέτες να δημιουργήσουν ταινίες γύρω από τη ζωή του Ιησού. Σε πολλές, μάλιστα, από αυτές πρωταγωνίστησαν και σπουδαίοι ηθοποιοί, ενώ οι περισσότερες παίζουν κάθε χρόνο τη Μεγάλη Εβδομάδα στις τηλεοράσεις μας.

Η πρώτη, σοβαρή καταγραφή του Ιησού στον κινηματογράφο ήρθε το 1903 με το «The Passion Play». Ο αυθεντικός τίτλος της ταινίας είναι «La vie et la passion de Jésus Christ». Η ταινία είναι γαλλικής παραγωγής και έχει διάρκεια 44 λεπτά. Οι εντελώς ξεπερασμένες σκηνές με τα εφέ, στις μέρες μας τουλάχιστον, δεν συγκινούν τον θεατή και το αποτέλεσμα για πολλούς ίσως είναι αστείο, όμως πλέον, η αξία αυτής της ταινίας είναι ανεκτίμητη.

From the Manger to the Cross (1912)

1912 και ο βουβός κινηματογράφος έχει μπει για τα καλά στις ζωές των ανθρώπων. Το «From the Manger to the Cross» που αργότερα ονομάστηκε και «Jesus of Nazareth», έχει διάρκεια 71 λεπτά και κόστισε το αστρονομικό για την εποχή ποσό των 35.000 δολαρίων, δηλαδή στις μέρες μας θα άγγιζε 3.500.00 δολάρια. Η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου το 1998 έδωσε τον τιμητικότερο τίτλο που μπορεί να δώσει σε ταινία χαρακτηρίζοντάς την «ιστορική».