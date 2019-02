Η 45χρονη γυναίκα που έσπασε τον καρπό της στο τροχαίο που προκάλεσε ο πρίγκιπας Φίλιππος πριν από μερικές εβδομάδες, κατέκρινε τις αρμόδιες Αρχές που αποφάσισαν να μην ασκήσουν δίωξη στον 97χρονο σύζυγο της βασίλισσας Ελισάβετ.

Η γυναίκα ήταν σ' ένα KIA μαζί με μία 28χρονη και το 9 μηνών βρέφος της όταν ο Δούκας του Εδιμβούργου τυφλώθηκε από τον ήλιο και παραβίασε την προτεραιότητα με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το διερχόμενο όχημα το οποίο υπέστη σοβαρές ζημιές ενώ το 4x4 του πρίγκιπα αναποδογύρισε.

Όπως επισημαίνει καυστικά η Έμα Φεργουέδερ μιλώντας στη Mirror και σχολιάζοντας το γεγονός ότι δεν ασκείται δίωξη στον 97χρονο πρίγκιπα, "δεν ξέρω αν όλοι θα λάμβαναν αυτήν την αντιμετώπιση. Πραγματικά, δεν με σοκάρει. Πιστεύω ότι παρέδωσε μόνος του το δίπλωμά του για να γλιτώσει τη δίωξη. Θα τον συμβούλευσαν να το κάνει. Όλο αυτό το πράγμα είναι ενορχηστρωμένο και κατευθυνόμενο" υπογράμμισε το θύμα του συζύγου της βασίλισσας.

Oι φωτό από την Daily Mail

ing to the news, Ms Fairweather told The Mirror: 'I don't know if everyone would have been treated that way. It's not a shock, really.

'I think he surrendered his licence last weekend to avoid prosecution. He will have been heavily advised. The whole thing feels managed and controlled.'