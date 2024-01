Μεγάλες επιτυχίες με υπέροχα σαξόφωνα

Υπάρχουν ξαφνικά κάποιες ευχάριστες στιγμές έκπληξης σε ορισμένα τραγούδια, όπου ξεπετάγεται ένα ωραίο σαξόφωνο που απογειώνει το τραγούδι.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

Οι φίλοι της μουσικής θα το έχουν παρατηρήσει. Σε πολλές τέτοιες περιπτώσεις οι σαξοφωνίστες που συμμετείχαν στην ηχογράφηση και προσέφεραν τον ήχο και το παίξιμο του σαξοφώνου τους, μπορεί να είναι σπουδαίοι καλλιτέχνες με την δική τους καριέρα, συνήθως στον χώρο της jazz, όπως συνέβη με τον σπουδαίο σαξοφωνίστα Phil Woods στο τραγούδι του Billy Joel “Just The Way You Are”.

Παρακάτω μια σειρά από υπέροχα κομμάτια που συμπεριλαμβάνουν όμορφα σόλο από αξιόλογα σαξόφωνα.

Billy Joel – Just the Way You Are

Al Stewart – Year of the Cat

George Michael – Careless Whisper

Gerry Rafferty – Baker Street

Van Morrison – Moondance

Sade – Smooth Operator

Whitney Houston – I Will Always Love You

Christopher Cross – Arthur’s Theme

Lou Reed – Walk on the Wild Side

Pink Floyd – Money

Kool & The Gang – Too Hot

Men At Work – Who Can It Be Now?

Steely Dan – Deacon Blues

Daryl Hall & John Oates – I Can’t Go For That (No Can Do)

Stevie Wonder – Sir Duke

Bruce Springsteen – Born To Run

Grover Washington Jr. feat. Bill Withers – Just The Two of Us

Foreigner – Urgent

Donna Summer – She Works Hard For The Money

The Champs – Tequila

Billy Ocean – Caribbean Queen (No More Love on the Run)

Madness – One Step Beyond

Jr. Walker & The All Stars – Shotgun

Peter Gabriel – Sledgehammer

Glenn Frey – The Heat Is On

Τhe Carpenters – A Song For You

(Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ, για τρεις ώρες, από τις 10 μ.μ. μέχρι την 1 π.μ., ο Ιωσήφ Αβράμογλου παρουσιάζει από τον Real FM στους 97.8, την εκπομπή "'Round Midnight, όπως έλεγε και η Ella Fitzgerald", με πολλή και καλή μουσική).