Η ιστορία πίσω από κάθε τραγούδι, καμιά φορά είναι αληθινή

Κάθε τραγουδοποιός, όπως και κάθε άλλος δημιουργός, προσεγγίζει την τέχνη του με διαφορετικό τρόπο. Θεωρητικά, θα μπορούσαμε να πούμε, ότι υπάρχουν τόσοι τρόποι να γράψεις ένα τραγούδι, όσα είναι και τα τραγούδια που υπάρχουν.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

Μια λέξη που ακούμε συχνά να χρησιμοποιούν οι στιχουργοί και οι συνθέτες είναι η «ιστορία», η οποία σχεδιάζει την πλοκή, τους χαρακτήρες, μια πιθανή σύγκρουση ή ίσως μια λύση. Ακριβώς όπως μπορεί κάποιος να γράψει ένα μυθιστόρημα με τα λογοτεχνικά εργαλεία που διαθέτει, μπορεί επίσης να κάνει το ίδιο σε ένα τραγούδι.

Μερικές φορές, βασίζεται σε γεγονότα της πραγματικής ζωής, με πραγματικούς ανθρώπους και πραγματικά αποτελέσματα. Άλλες φορές είναι εντελώς φανταστικό, βγαλμένο από το μυαλό κάποιων εξαιρετικά δημιουργικών ανθρώπων. Αλλά και στις δύο περιπτώσεις, μπορεί να είναι εξίσου διασκεδαστικό να ακολουθήσετε τον αφηγητή καθώς αφηγείται μια ιστορία.

Εμείς στο παρακάτω αφιέρωμα θα εξετάσουμε μερικά σημαντικά τραγούδια, από τον χώρο της rock, που έχουν γραφτεί πάνω σε αληθινές ιστορίες και πραγματικά περιστατικά.

1. Bob Dylan, “Hurricane” – LP: Desire (1976)

Πρόκειται για την ιστορία του μποξέρ Rubin “Hurricane” Carter, ο οποίος μαζί με κάποιον John Artis, φυλακίστηκε διότι κατηγορήθηκε για τον φόνο τριών ανθρώπων, στο Patterson του New Jersey το 1966.

2. The Kinks, “Come Dancing” – LP: State of Confusion (1983)

Το κομμάτι είναι βασισμένο στον αιφνίδιο θάνατο από ανακοπή της Rene Davies, καθώς εκείνη χόρευε στο Lyceum Ballroom του Λονδίνου. Η Rene ήταν η μεγαλύτερη αδελφή των Ray και Dave Davies, που ήταν ιδρυτικά μέλη του συγκροτήματος των Kinks.

3. Elton John, “Ticking” – LP: Caribou (1974)

Αναφέρεται στο τραγικό γεγονός ενός νέου άνδρα, που σκότωσε 14 άτομα μέσα σε ένα μπαρ στην Νέα Υόρκη.

4. Harry Chapin, “Cat’s in the Cradle” – LP: Verities & Balderdash (1974)

Ένας πατέρας δεν αφιερώνει αρκετό χρόνο στον γιο του. Αφού πέρασαν μερικές δεκαετίες, οι ρόλοι αντιστράφηκαν και πλέον ο γιός ήταν αυτός που είχε μία πολυάσχολη ζωή και δεν έδινε ιδιαίτερη σημασία στον πατέρα του. Κάποτε, ο Harry Chapin, που ήταν πατέρας 5 παιδιών, είχε δηλώσει ότι αυτό το τραγούδι τον φόβιζε πάρα πολύ.

5. Rod Stewart, “The Killing of Georgie, Part I and II” – LP: A Night on the Town (1976)

Δεν είναι ξεκάθαρο ποιος είναι ο Georgie, που αναφέρεται στο τραγούδι, αλλά το σίγουρο είναι ότι ήταν φίλος του Rod Stewart και του Ian McLagan των Faces. Επρόκειτο για έναν ομοφυλόφιλο άνδρα, ο οποίος δολοφονήθηκε από μία συμμορία του New Jersey.

6. Johnny Cash, “A Boy Named Sue” – LP: At San Quentin (1969)

Αφορά έναν γιό, του οποίου ο πατέρας τον εγκατέλειψε όταν ήταν μόλις τριών ετών. Όταν γεννήθηκε ο εγγονός, ο γιός δεν τήρησε την παράδοση να του δώσει το όνομα του παππού.

7. The Beatles, “Rocky Raccoon” – LP: White Album (1968)

Το κομμάτι αυτό από το “White Album” αναφέρεται στην αληθινή ιστορία την εποχή της Άγριας Δύσης, όταν έναν νεαρός καουμπόι, ονόματι Rocky Raccoon, έχασε την γυναίκα του από κάποιον άλλον, με τον οποίον έπρεπε να μονομαχήσει με πιστόλια, όπως ήταν ο κλασικός τότε τρόπος επίλυσης των διαφορών.

8. Simon and Garfunkel, “The Boxer” – LP: Bridge over Troubled Water (1970)

Είναι περίπου αυτοβιογραφικό του Paul Simon, για την εποχή που δεν έβρισκε δουλειές ως μουσικός. Στο τραγούδι αναφέρει: “the fighter still remains”.

9. The Band, “The Night They Drove Old Dixie Down” – LP: The Band (1969)

Πρωταγωνιστής στο τραγούδι είναι κάποιος Virgil Cane, ο οποίος έζησε το αιματηρό τέλος του Εμφυλίου Πολέμου στην Αμερική.

10. Iron Maiden, “Alexander the Great” – LP: Somewhere in Time (1986)

Το τραγούδι περιγράφει σαφώς την ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

11. The Eagles, “Hotel California” – LP: Hotel California (1976)

Το 2013 στο ντοκιμαντέρ “History of the Eagles”, ο Don Henley περιέγραψε το “Hotel California” σαν ένα “ταξίδι από την αθωότητα στην εμπειρία”. Και ότι “ο άνθρωπος, κουρασμένος να οδηγεί μονάχος στην έρημο, πέφτει πάνω στο Hotel California, που στην ουσία είναι ένα λαβύρινθος από περίεργους χαρακτήρες, ροζ σαμπάνια να περιμένει στον πάγο και ουδεμία διέξοδο”.

12. Pearl Jam, “Jeremy” – LP: Ten (1991)

Ουσιαστικά το κομμάτι βασίζεται σε δύο αληθινές ιστορίες. Η μία αφορά σε ένα 15χρονο αγόρι, που τον Ιανουάριο του 1981, αυτοπυροβολήθηκε μέσα στην τάξη του σχολείου του στο Richardson του Texas. Και η άλλη σε έναν φοιτητή, που επέστρεψε στο σχολείο του στο San Diego και άρχισε τους πυροβολισμούς.

13. Janis Joplin, “Me and Bobby McGee” – LP: Pearl (1971)

Το τραγούδι στηρίζεται σε ένα πραγματικό πρόσωπο, μία γραμματέα σε ένα στούντιο ηχογράφησης, ονόματι Barbara “Bobbie” McKee, της οποίας το όνομα δεν άκουσε σωστά ο δημιουργός του, ο Kris Kristofferson. Από ‘κει και πέρα, η ιστορία ότι το ζευγάρι κλέφτηκε και ταξίδεψε στον Νότο μέχρι την California, είναι από επινόηση.

14. Bruce Springsteen, “Jungleland” – LP: Born to Run (1975)

Έχουμε την περιγραφή μιας εποχής και μιας περιοχής, της Jungleland, όπου κάποιος με το όνομα Magic Rat , συναλλάσσεται με εγκληματικές συμμορίες, με ροκ συγκροτήματα και με ξυπόλυτα κορίτσια. Στο τέλος το “Ποντίκι” πέφτει!

15. Dire Straits, “Telegraph Road” – LP: Love Over Gold (1982)

Το Telegraph Road είναι ένα πραγματικό μέρος, περίπου 80 χιλιομέτρων, με κατεύθυνση από τον βορρά στον νότο, στο Michigan. Στον δρόμο αυτόν ταξίδεψε ο ίδιος ο Mark Knopfler με πούλμαν, από όπου εμπνεύστηκε για το τραγούδι των Dire Straits.

16. Neil Young, “Don’t Be Denied” – LP: Time Fades Away (1973)

Πρόκειται για ένα αυτοβιογραφικό τραγούδι του Neil Young, που αναφέρεται στην περίοδο από το 1961, όταν χώρισαν οι γονείς του, μέχρι την περίπλοκη σχέση του με την επιτυχία και την φήμη, μέσα στη βιομηχανία της μουσικής.

17. Deep Purple, “Smoke on the Water” – LP: Machine Head (1972)

Το κομμάτι γράφτηκε αναφορικά με μία πραγματική φωτιά του 1971, που ξέσπασε στο καζίνο του Montreux στην Ελβετία. Εκείνη την εποχή, οι Deep Purple σχεδίαζαν να ηχογραφήσουν έναν δίσκο, με ένα κινητό στούντιο, που είχαν νοικιάσει από τους Rolling Stones. Αλλά, κατά την διάρκεια μιας συναυλίας του Frank Zappa, το μέρος έπιασε φωτιά και καταστράφηκε ολόκληρο το καζίνο.

18. Stevie Wonder, “Living for the City” – LP: Innervisions (1973)

Υπήρξε στα αλήθεια το “Αγόρι που γεννήθηκε σε δύσκολους καιρούς στο Mississippi”, όπως τραγούδησε ο Stevie Wonder στο “Living for the City”. Στη συνέχεια το αγόρι μεγάλωσε, μπήκε σε ένα λεωφορείο για την Νέα Υόρκη, όπου γρήγορα βρέθηκε πίσω από της φυλακής τα σίδερα.

19. Jim Croce, “Operator (That’s Not the Way It Feels)” – LP: You Don’t Mess Around With Jim (1972)

Πρόκειται για αληθινή ιστορία, πιθανότατα αυτοβιωματική του Jim Croce, όπου κάποιος καλεί το τηλεφωνικό κέντρο, όπου εξηγεί ότι θα ήθελε να τον συνδέσουν με ένα κορίτσι που γνώριζε κάποτε, αλλά του οποίου όμως δεν γνώριζε τον αριθμό τηλεφώνου. Ήθελε να της πει μόνο ότι “Την είχε ξεπεράσει!”, αλλά μέσα σε λίγα λεπτά άλλαξε γνώμη.

20. Barry Manilow, “Copacabana (At the Copa)” – LP: Even Now (1978)

Το πρώτο κλαμπ με το όνομα “Copacabana” άνοιξε στην Νέα Υόρκη το 1940. Ο Manilow αναφέρεται σε μία από τις χορεύτριες, την Lola, η οποία τα είχε με τον αγαπημένο της μπάρμαν Tony, αλλά ένα βράδυ μπήκε ανάμεσά τους κάποιος ονόματι Rico.

