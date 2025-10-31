Φάκελο με στοιχεία για την ευλογιά των αιγοπροβάτων παρέδωσε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ο Τσιάρας

Έυη Απολλωνάτου

timeout

Τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα επισκέφθηκε σήμερα το πρωί ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, στον οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, παρέδωσε φάκελο με στοιχεία που αφορούν ζητήματα πλημμελούς εφαρμογής των μέτρων βιοασφάλειας για τον περιορισμό και την εκρίζωση της νόσου της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Κατά την ενημέρωση, επισημάνθηκε ότι ορισμένες πρακτικές ενδέχεται να δημιουργούν συνθήκες που δυσχεραίνουν την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων, υπονομεύοντας την προσπάθεια περιορισμού της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Τονίστηκε επίσης ότι η πλήρης συμμόρφωση με τους κανόνες βιοασφάλειας είναι κρίσιμη για την προστασία της υγείας των ζώων και τη διασφάλιση της αγροτικής παραγωγής, καθώς οποιαδήποτε απόκλιση μπορεί να έχει επιπτώσεις για τον πρωτογενή τομέα και την εθνική οικονομία.

Στο πλαίσιο αυτό, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 285 του Ποινικού Κώδικα, ζητήθηκε η περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης από τη Δικαιοσύνη.

Όπως επισημαίνει ο κ. Τσιάρας, στο διαβιβαστικό που υπέβαλε στον κ. Εισαγγελέα, τα μέτρα βιοασφάλειας που έχουν εξαγγελθεί, δυσχεραίνεται να εφαρμοστούν όταν:

– δεν δηλώνονται τα νεκρά ζώα, ώστε να γίνει υγειονομική ταφή,

– πραγματοποιούνται παράνομες μετακινήσεις κοπαδιών,

– διακινείται και χρησιμοποιείται παράνομα μη εγκεκριμένο εμβόλιο,

– και όταν δημόσιες δηλώσεις πολιτικών ή αγροτοσυνεταιριστικών στελεχών προτρέπουν εμμέσως στη μη τήρηση των μέτρων.

Ο κ. Τσιάρας συμπλήρωσε πως σύμφωνα με τον ΕΟΦ, δεν υπάρχει εγκεκριμένο και αδειοδοτημένο εμβόλιο για την ευλογιά αιγοπροβάτων στην ΕΕ. Τα σκευάσματα που κυκλοφορούν προέρχονται από τρίτες χώρες, περιέχουν ζωντανό ιό και μπορεί να οδηγήσουν σε σύγχυση μεταξύ εμβολιασμένων και νοσούντων ζώων, με αποτέλεσμα τη θανάτωση ολόκληρων κοπαδιών, βάσει του Κανονισμού 687/2020 της ΕΕ.

Επιπλέον, ο Κανονισμός 361 ορίζει ότι προϊόντα από ζώνες εμβολιασμού δεν μπορούν να εξέλθουν από αυτές, πλήττοντας , εκ των πραγμάτων, εξαγωγές και προϊόντα-σύμβολα όπως η φέτα.

Τέλος, ο αρμόδιος υπουργός τόνισε ότι “η σύγχυση που προκαλείται από ανεύθυνες δηλώσεις και παραβατικές πρακτικές δεν πλήττει μόνο τους κτηνοτρόφους, αλλά έναν ολόκληρο κλάδο στρατηγικής σημασίας για τη χώρα, όπως είναι η κτηνοτροφία”.

