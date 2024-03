Έλον Μασκ: Η ειρωνική ανάρτηση για το blackout σε Facebook, Messenger και Instagram

Mε μία ειρωνική ανάρτηση στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), σχολίασε ο Έλον Μασκ, ο ιδιοκτήτης της πλατφόρμας τη διακοπή λειτουργίας του Meta. «Αν διαβάζετε αυτό το μήνυμα, είναι γιατί οι διακομιστές μας λειτουργούν», αστειεύτηκε ο Έλον Μασκ.

If you’re reading this post, it’s because our servers are working

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ομίλου Meta (Facebook, Instagram, Messenger) επηρεάστηκαν σήμερα από τις 17.30 ώρα Ελλάδας, από μια σειρά βλαβών και διακοπών λειτουργίας σε παγκόσμιο επίπεδο, παραδέχτηκε ο όμιλος μέσω ενός εκπροσώπου του, επιβεβαιώνοντας τα στοιχεία που παρουσιάζει ο ιστότοπος Downdetector.

«Είμαστε ενήμεροι ότι οι χρήστες αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης στις υπηρεσίες μας. Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Άντι Στόουν, εκπρόσωπος του ομίλου.

We’re aware people are having trouble accessing our services. We are working on this now.

