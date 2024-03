Επανέρχονται σταδιακά Facebook, Messenger και Instagram μετά το παγκόσμιο blackout

Λύση στο πρόβλημα συνδεσιμότητας που αντιμετώπισαν χιλιάδες χρήστες του Facebook, του Ιnstagram και του Μessenger παγκοσμίως φαίνεται πως προσπαθεί να δώσει η Meta αφού λίγο μετά τις 18:15, οι χρήστες σταδιακά ανακτούν την πρόσβαση στους λογαριασμούς τους.

Συγκεκριμένα, φαίνεται πως εφικτή είναι η σύνδεση σε Facebook και Μessenger ενώ προβλήματα αντιμετωπίζουν ακόμα όσοι προσπαθούν να συνδεθούν στα προφίλ τους στο Instagram.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος της Meta, Αντι Στόουν, ανάρτησε μήνυμα στο Χ, λέγοντας: «Γνωρίζουμε ότι άνθρωποι έχουν πρόβλημα πρόσβασης στις υπηρεσίες μας. Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό τώρα».

We’re aware people are having trouble accessing our services. We are working on this now.

— Andy Stone (@andymstone) March 5, 2024