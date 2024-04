Με τη Λένα Ζευγαρά στη σκηνή και πρόσωπο-έκπληξη στην κριτική επιτροπή έρχεται απόψε το J2US

Το πιο φαντασμαγορικό show της ελληνικής τηλεόρασης τα έχει όλα σήμερα στις 21:00 στον Alpha!

Για άλλο ένα Σαββατόβραδο, όλοι οι δρόμοι της διασκέδασης οδηγούν στο πιο λαμπερό τηλεοπτικό πάρτι, το Just the 2 of Us με τον Νίκο Κοκλώνη.

Αναπάντεχες εκπλήξεις, ανατρεπτικές ερμηνείες, εντυπωσιακές εμφανίσεις και πολύ κέφι περιλαμβάνει το αποψινό show, με καλεσμένη την εκρηκτική Λένα Ζευγαρά, που θα μας ξεσηκώσει με ένα απολαυστικό medley των μεγαλύτερων επιτυχιών της!

Στο διαγωνιστικό μέρος του show, το 10ο live μας βρίσκει με 11 ζευγάρια μετά τη διπλή αποχώρηση της προηγούμενης εβδομάδας, με τον πήχη να ανεβαίνει ακόμα πιο ψηλά μετά από κάθε live αλλά και μετά από κάθε 10αρι της κριτικής επιτροπής, η οποία σήμερα θα έχει ένα twist! Στη θέση της Δέσποινας Βανδή, η οποία θα απουσιάζει από το σημερινό live, θα καθίσει ένα ανατρεπτικό πρόσωπο – έκπληξη, που θα συζητηθεί!

Η τελική απόφαση για το ποιο ζευγάρι θα αποχωρήσει από το J2US ανήκει στο κοινό, το οποίο έχει τη δυνατότητα να ψηφίζει τα αγαπημένα του ζευγάρια με θετική ψήφο, μέσω κλήσης, sms, καθώς και μέσα από την πλατφόρμα justvote.gr

Τα τραγούδια που θα ερμηνεύσουν απόψε τα ζευγάρια:

Γιώργος Αμούτζας – Τάνια

«Μη Με Συγκρίνεις»

Πηνελόπη Αναστασοπούλου – Ίαν Στρατής

«Μη Γυρίσεις Ξανά (Amulet)»

Γαλάτεια Βασιλειάδη – Γιώργος Παπαδόπουλος

«Αυτός Ο Έρωτας, Αυτό Το Αγόρι»

Σωτήρης Γιαζιτζιόγλου – Φειδίας

«Σ’αγαπώ, Μ’αγαπάς»

Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος – Daphne Lawrence

«Κάποιος Σ’αγαπάει»

Μανώλης Κλωνάρης – Ζωή Παπαδοπούλου

«Πωλείται Και Το Σπίτι Μου»

Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου – Χριστίνα Μηλιού

«Αγοράκι Μου»

Δώρα Παντέλη – Αναστάσιος Ράμμος

«Αντίστροφη Μέτρηση»

Θανάσης Πάτρας – Φαίη Ρουμπίνη

«Θωρακισμένη Mercedes»

Γιάννης Σεβδικαλής – Σοφία Κουρτίδου

«Θέλω Να Σε Ξεχάσω»

Στάθης Σχίζας – Μαλού

«Γιατί Κλαις»

Δείτε εδώ το trailer: