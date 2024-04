Βασίλης Σπανούλης: Καλύτερος προπονητής της χρονιάς στο Basketball Champions League

Ο Βασίλης Σπανούλης απολαμβάνει εδώ και λίγες ώρες, την πρώτη ατομική διάκριση ως προπονητής, καθώς αναδείχθηκε καλύτερος προπονητής για την αγωνιστική περίοδο 2023/24, στο Basketball Champions League.

Η σχετική εκδήλωση, διεξήχθη σήμερα (27/4) το πρωί στο Glass Floor της «Stark Arena» και στο πλευρό του Έλληνα προπονητή, ήταν η σύζυγός του, Ολυμπία Χοψονίδου και τα έξι παιδιά τους, όπως και όλη η οικογένεια του Περιστερίου, ενώ η βράβευση στον Σπανούλη έγινε δια χειρός Μπόζινταρ Μάλκοβιτς.

Σημειώνεται, ότι παρά το γεγονός πως μετρά μόλις δύο χρόνια στην προπονητική, ο «Kill-Bill», οδήγησε το Περιστέρι σε μία ιστορική πρόκριση στο Final Four του BCL.

✍ Turned plays into triumphs: Vasilis Spanoulis is the #BasketballCL 𝐂𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐒𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧! pic.twitter.com/mhyj28pPUW

