Σερβία: Ηρωική υποδοχή στην ομάδα μπάσκετ και στον Τζόκοβιτς στο Βελιγράδι – Τα δάκρυα του Νόλε – ΒΙΝΤΕΟ

Την αποθέωση από χιλιάδες Σέρβους φιλάθλους γνώρισαν στο Βελιγράδι ο κορυφαίος τενίστας Νόβακ Τζόκοβιτς και η Εθνική ομάδα μπάσκετ της χώρας. Ο Νόλε γέμισε γι’ άλλη μια φορά με υπερηφάνεια τους συμπατριώτες του με την κατάκτηση του US Open, 24ο Grand Slam για τον σπουδαίο τενίστα, ενώ η Εθνική μπάσκετ επέστρεψε στη βάση της με το ασημένιο μετάλλιο του πρόσφατου Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ειδικότερα, οι διεθνείς και ο Τζόκοβιτς ανέβηκαν στο μπαλκόνι του κτιρίου βιώνοντας απίστευτες καταστάσεις με τον κόσμο από κάτω να μη σταματά τα συνθήματα. Ο 36χρονος τενίστας δεν άντεξε κι έβαλε τα κλάματα, με τους παίκτες του μπάσκετ να προσπαθούν να τον ηρεμήσουν.

#Djokovic on the famous “balcony” with national basketball team 🇷🇸. Emotions are running high as they are greeted my thousands of people 💜 pic.twitter.com/Vu31NGI4IM

— Saša Ozmo (@ozmo_sasa) September 12, 2023